李進勇卸任申請恢復黨籍！藍批坐實看門狗 立院綠黨團：國民黨要加油

記者楊士誼／台北報導

中選會主委李進勇任期於本月3日屆滿，卸任後的李進勇也向民進黨申請恢復黨籍，引起國民黨立委許宇甄批評，此舉坐實李進勇是民進黨「看門狗」的質疑。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，李進勇的舉動證明，民進黨從政者尊重也落實體制的要求，中選會主委在職期間不能參與政黨事務，也因此暫停黨籍；然立法院長也應超越黨派之上，國會與國民黨在這方面需要加油。

鍾佳濱上午於黨團記者會回應輿情表示，這再度證明民進黨所有的從政人員都尊重也落實、貫徹體制的要求，因此對於需獨立超然於黨派之外的機關，依法在職期間不能參與政黨事務，民進黨也暫停黨籍，以確保機關運作不受影響。反觀國民黨，任何國家的國會議長也應超然於黨派之上，雖然法律沒有明文規定，但大家都期待國會議長能避免涉入政黨內部事務，很遺憾相較於李進勇的磊落、守法與堅持道德原則，國會實在需要加強，國民黨也要加油。

另有消息傳出，綠營內部擔心吳音寧擔任台肥董事長「會讓大家不好選」，鍾佳濱則說，台肥董事會已經做出決定，台肥董事長由台肥董事會作出決定，這將有助於台肥經營能符合國家政策，吳音寧則是一個忠於自己的價值，也願意獻身社會的人，期待她繼續在社會正義、農民權益、台灣永續經營上繼續努力。

