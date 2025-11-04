李進勇昨卸任中選會主委 今火速申請恢復民進黨籍

前中選會主委李進勇因職務需保持中立，2019年出任中選會主委時註銷民進黨黨籍。然而，李進勇任期至昨（3）日屆滿，今（4）日傳出已恢復民進黨黨籍。

回顧2019年，行政院提名連任雲林縣長失利的李進勇出任中選會主委，消息一出，即因其民進黨籍身份引發爭議。為彰顯中立，李進勇隨即向民進黨申請註銷黨籍。然而，立法院審議李進勇人事案時，國民黨團仍對其政黨色彩表示不滿，強力杯葛議事，但最終仍在民進黨多數優勢下通過。

據《ETtoday新聞雲》報導，擔任中選會主委的李進勇昨（3）日期滿卸任，今日就申請恢復民進黨籍。民進黨中央黨部也證實，李進勇已恢復黨籍。

