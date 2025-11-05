李進勇火速恢復民進黨籍 王鴻薇提「張博雅」：高下立判

中選會主委李進勇任期至本月3日屆滿，針對其火速申請恢復黨籍一事，民進黨則表示，不需要申請，系統會自動處理，證實李進勇確實有恢復黨籍。國民黨立委王鴻薇則舉張博雅為例，狠酸兩人之間高下立判，並認為李立下最壞的示範，對獨立機關的傷害，相信歷史對其自有評價。

王鴻薇昨（4）日在臉書表示，李進勇前腳踏出中選會，後腳馬上回到民進黨，吹回那身他為了求官脫下的綠袍，且火速恢復黨籍，面對媒體的訪問，還大言不慚地回說「是自動、正常的」，此舉令王不禁諷刺表示，「說個笑話，中選會是超越黨派獨立機關」。

廣告 廣告

王鴻薇進一步表示，李進勇在就任中選會主委前就被質疑政黨色彩濃厚，黨籍色彩過於明顯，引發外界抗議，最終歷經約6小時的投票，當時的民進黨團才挾著多數優勢保駕護航讓他順利就任；王說李也不負重望，國內各大選乃至於大罷免，都有他表現與角色，被封為執政黨「東廠」臭名昭彰，也是史上最有爭議的主委。

王鴻薇表示，馬英九時期任命，歷經蔡英文時代，至今仍為總統府資政的張博雅，從接任開始，歷經不同黨派執政，至今都是無黨無派，保持其超然獨立，兩者之間高下立判。

「臉都是自己丟的」，王鴻薇痛批李進勇剛卸任就急著恢復政黨身分，沒有半點抗拒，而他對黨的忠心耿耿與思念之情，確實是讓人不敢恭維，其立下最壞的示範，對獨立機關的傷害，相信歷史對其自有評價。

【看原文連結】