李進勇甫卸任立馬恢復民進黨籍 王鴻薇舉張博雅為例：高下立判

中選會前主委李進勇任其在3日屆滿，沒想到4日就隨即向民進黨提出申請恢復黨籍，引發各界議論。對此，國民黨立委王鴻薇舉前主委張博雅為例，狠酸兩者之間高下立判，「說個笑話，中選會是超越黨派獨立機關」。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇在臉書發文表示，李進勇與其他6名中選會委員任期在3日屆滿，也宣告任期內備受質疑李進勇時代下的中選會，暫時畫下一個逗號。然而果不其然，李進勇前腳踏出中選會，後腳馬上回到民進黨，吹回那身他為了求官脫下的綠袍，且已於4日火速恢復黨籍，面對媒體的訪問，還大言不慚地回說「是自動、正常的」。

王鴻薇指出，李進勇身為獨立機關首長，就任前就被質疑政黨色彩濃厚，黨籍色彩過於明顯，引發外界抗議。最終歷經約6小時的投票，當時的民進黨團才挾著多數優勢保駕護航讓他順利就任。他也不負重望，國內各大選乃至於大罷免，都有他表現與角色，被封為執政黨「東廠」臭名昭彰，也是史上最有爭議的主委。

前中選會主委李進勇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇提到，相比之下，馬英九時期任命，歷經蔡英文時代，至今仍為總統府資政的張博雅，從接任開始，歷經不同黨派執政，至今都是無黨無派，保持其超然獨立，兩者之間高下立判。

最後王鴻薇諷刺，「臉都是自己丟的」，卸任隔天李進勇就急著恢復政黨身分，沒有半點抗拒，而他對黨的忠心耿耿與思念之情，確實是讓人不敢恭維，其立下最壞的示範，對獨立機關的傷害，相信歷史對其自有評價。

前中選會主委張博雅。（圖／監察院官網）

前中選會主委李進勇任期屆滿卸任，隨即申請恢復民進黨籍，引發爭議酸「不演了」，對此，民進黨發言人吳崢今（5）日回應，依照黨員入黨辦法，卸下政務身分就自動恢復黨籍，外界的批評有所誤解。

