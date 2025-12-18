李進良不要看！Emma勤學柔道「摔到滿身傷」 張榕容親自下場陪練
記者宋亭誼／台北報導
李進良愛女Emma（李曼唯）在台灣首部整外影集《整形過後》獻出處女秀，即將於20日播出的第3、4集正式登場，為了演好温昇豪飾演的整外醫師「江浩宇」之女「沐瑄」，她在開拍前所做的第一件事，除了表演課，竟是走進柔道館、一次又一次「真的被摔」。
從基礎倒法到過肩摔，從一開始的「不敢倒」，到後來「自己往前衝」，Emma把角色的不服輸，練成身體的本能反應。她坦言：「這是我第一次接觸柔道，雖然看起來只是動作，但真的沒有想像中簡單，花了很多時間練習。」拍攝當天，她更反覆觀察張榕容的排練，上戲後連摔好幾次依然穩穩完成，成功挑戰首次動作戲。
談到與張榕容的合作，Emma滿是感激與崇拜，「她有一種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方，她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我，讓我可以比較順利進入狀態。」而Emma的首次戲劇演出，也讓媽媽小禎（胡盈禎）全力應援，不僅在社群限動開心喊話：「有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」連經紀人都感性發文回憶：「她三歲時我就遇見她，轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第一次看到她哭戲一鏡到底，Emma真的是善良可愛的女孩，也會是未來的一顆星星。」
