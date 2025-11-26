李進良揭整形內幕 挺女兒出道

李進良（左）是《整形過後》投資者之一也是原型人物，右為林立書導演。（陳俊吉攝）

温昇豪監製主演《整形過後》，李進良為原型人物，也是投資金主之一，從前期就參與構想，提供大量真實素材，他和林立書導演接受專訪時透露：「我給了很多整形案例、醫生的故事等，戲劇有想像空間，由編劇進行整合。」特別的是，男主角女兒由他和前妻小禎的18歲女兒李曼唯（Emma）演出，話題性十足。

星三代Emma頂著光環出道，李進良比女兒更緊張，仍全力支持她的興趣，「如果她有能力、受到觀眾喜歡，我不會阻止她。」是否有提醒成為公眾人物的代價？他覺得女兒很清楚，甚至會幽默看待「最近家人新聞怎麼這麼多」，「知名度就是一體兩面，比較容易被放大，也比較容易有討論度，這也是她媽媽擔心的事情。」

林立書導演分享，Emma試鏡時就感覺出來是「名醫之女」，有一種倔強特質，很有趣迷人，經過表演老師培訓後，演出十分自然，他看好潛力：「我現在怕她沒有興趣，她是有條件的。」拍攝時，張榕容對Emma投緣、手把手教導，配音時更一路陪伴直到凌晨，林立書說：「她遇到像張榕容這麼好的老師，是非常幸運的事。」

男主角「江浩宇」是成功整外名醫，流連花叢之間，和前妻離婚後育有一女，身旁還有多年紅粉知己（安心亞飾），活脫脫就是李進良翻版，但他笑著否認：「這是整外醫生的綜合體。」覺得角色最像他的地方，就是雙魚座的浪漫跟藝術。李進良也覺得，這角色由温昇豪演出最恰當，散發熟男魅力；林立書爆料，温昇豪身體練很壯，一度想抹油上場被阻止，「太像巨石強森，觀眾會出戲。」

該劇直面「整形」話題，拍出隆乳、性別重置、脣顎裂手術等案例，從容貌焦慮、醫病溝通、糾紛，到產業背後的壓力與現實，以細膩方式揭露。李進良覺得比起遮掩，真實呈現更有力量，林立書也認為，拍這部戲不能過於偶像、神話，也不要汙名化，透過戲劇去思考跟理解，讓這產業更透明。