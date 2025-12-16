李進良揭汪小菲再當爸心情 大方喊話小禎：邀新男友來

温昇豪（左）、李進良（右）出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／六魚文創提供）





台灣首部整形醫療影集《整形過後》播出後受到迴響，醫療顧問李進良與監製温昇豪今（16）日出席媒體茶敘，除了分享拍攝點滴外，對於女兒Emma的出道作，李進良也給出評價。前陣子好友汪小菲特地來台出席首映會，有沒有分享當爸的喜悅，李進良也回應了。

李進良坦言，戲播出後獲得不少同業認可，用輕鬆的方式呈現整形議題，看了之後覺得非常精緻，包含首映會到場的北京朋友也讚譽有加，被問到是汪小菲嗎，李進良幽默回應，「不知道，我就只有一個北京朋友。」至於「北京朋友」是否分享當爸喜悅，李進良表示「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎？」

《整形過後》同時也是女兒Emma的戲劇處女作，李進良直言，「我們在看都覺得她表現的出乎我們想像，但是以一個專業演員還有很多進步空間。」他透露Emma將在本週登場，親友團們也會一起鎖定，更笑說「如果媽媽可以邀請新男朋友來看，也都沒有問題。」



