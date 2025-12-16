李進良曝汪小菲再當爸心情 認偷研究小禎新男友長相「有味道」

【緯來新聞網】温昇豪監製兼主演醫療影集《整形過後》，顧問李進良的好友汪小菲還帶老婆馬筱梅現身台北首映會支持。今（16日）舉辦媒體訪問，汪小菲有分享要當爸的喜悅？李進良直言：「走路都笑笑的，還要分享嗎？」提到前妻小禎剛慶完生，公開小7歲廚師男友正臉、放閃親親，他沒看到影片，但看到照片很替她開心，有認真研究對方是否有像大谷翔平，笑說：「應該比大谷翔平有味道，因為廚師有廚師的味道。」

李進良（左）和温昇豪很合拍。（圖／記者陳明中攝）

温昇豪和李進良今現身分享拍攝心得，李進良得知女性觀眾群收視反應良好，「應該是打動很多求美者的心理，像是艾怡良在劇中隆乳就是增加情感上的自信，她把這種自信感表現得很生動。我看到温昇豪有一幕盯著艾怡良做好的胸部『哇』，就演出一個醫生對自己工作的成就感，我覺得演得很精彩」。



《整形過後》是台灣首部在講整形的影集，李進良就在著個圈子裡，坦言該劇播出後，業界討論度很高，最重要的是帶來業績，診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材」。



他進一步解說，客戶想整成張榕容的五官原因，「東方人都嚮往西方美感，像是鼻子要更高或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮，就會開始想要改造身材」，相反的，西方人比較常動的手術是隆胸、豐臀之類。

温昇豪不知又在想什麼。（圖／記者陳明中攝）

温昇豪也會有想整的地方？他笑喊：「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊」，不知是稱讚還是？引起全場大笑。



就以好友身分看李進良，温昇豪認為他是行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做」。李進良認為温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡？我是覺得不需要」，突然捧對方。

小禎（左）親吻廚師男友。（圖／小禎IG、資料照）

李進良對於女兒Emma（李曼唯）的表現，「覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步」，透露親友團已經揪好鎖定在電視前觀賞，他也很懂媒體想要聽什麼，接著說：「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎。」



既然都說到前妻了，小禎日前迎接41歲生日，罕見放閃新男友Alan，李進良只看到照片沒看親親影片，一臉驚訝：「有影片唷？」他很祝福對方：「感覺起來就是甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心，有注意看像不像大谷翔平，我跟Emma感覺類似，略像、略不像，但比大谷翔平有味道，因為廚師有廚師的味道。」



《整形過後》每周六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。

李進良講話風格幽默。（圖／記者陳明中攝）

