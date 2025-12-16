李進良看小禎男友 打趣比大谷有味道

李進良擔任《整形過後》醫療顧問，16日和監製温昇豪合體宣傳，被問及前妻小禎慶生和小7歲男友Alan甜KISS，他大方祝福：「我有看到照片，感覺甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，替她開心。」

他跟女兒Emma看法一樣，覺得Alan略像大谷翔平，更打趣：「比大谷翔平更有味道，因為有廚師的味道。」而首映會汪小菲現身力挺，是否有分享當爸好消息？李進良間接證實：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎？」

女兒Emma也參與這部戲演出，李進良看女兒的表現，覺得超乎想像，但以專業演員來看還需進步，透露親友已揪團鎖定看首播，還跟上時事：「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎。」

他也力挺Emma進演藝圈，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的。」Emma以榜首之姿考取輔大大傳系，考慮爺爺奶奶年紀大，暫緩出國留學，他一切以女兒想法為主。

他和温昇豪是多年好友，聊到是否有建議改善部分，温昇豪笑說：「我要改大小眼，他不幫我做。」李進良立刻幽默應對：「我覺得他大小眼愈來愈不明顯，因為他眼睛愈來愈小了啊。」引起全場大笑。