李進良看小禎KISS照替她開心！打趣前妻男友：比大谷翔平更有味道
李進良擔任《整形過後》醫療顧問，16日和監製温昇豪宣傳，被問及前妻小禎慶生和小7歲男友Alan甜KISS，他笑說：「我有看到照片，感覺甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，替她開心。」他跟女兒Emma看法一樣，覺得Alan略像大谷翔平，更打趣：「比大谷翔平更有味道，因為廚師有廚師的味道。」而首映會汪小菲現身力挺，是否有分享當爸好消息？李進良間接證實：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎。」
女兒Emma也參與這部戲演出，李進良表示已經看過女兒演出表現，「我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」透露親友團已經揪好鎖定在電視機看首播，還不忘開玩笑說：「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎。」Emma曾說不排斥進演藝圈，他也力挺：「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事。」
Emma以榜首之姿考取輔大大傳系，曾說考慮爺爺奶奶年紀大，選擇在台就讀，面對女兒是否出國讀書，他說：「國內教育沒有輸給國外，台灣念完大學再去深造，不要為了出國念書而出國，等她選擇好學校跟媽媽討論，當然以她為主。」
被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪笑喊，「我要改大小眼，他不幫我做。」李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼愈來愈不明顯，因為他眼睛愈來愈小了啊。」引起全場大笑。
温昇豪表示李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做。」李進良話鋒一轉認為，其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡，我是覺得不需要。」
首集出現艾怡良諮詢隆乳，「上圍全露」衝熱搜，李進良說：「她把這種自信感表現得很生動。但我自己看到温昇豪有一幕盯著艾怡良做好的胸部，只用一個『哇！』就演出一個醫生對自己工作的成就感，我覺得演得很精彩。」他還透露同行看完《整形過後》都大讚拍得精緻又有說服力，甚至播完後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材。」
李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「東方人都嚮往西方美感，所以很多客人來諮詢臉部調整時，通常是想要變有點混血兒的感覺，像是鼻子要更高挺或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮了，就會開始想要改造身材。反倒是西方人因為臉部已經夠立體，比較常動的手術是身體上的，例如隆胸、豐臀這些。」
李進良不僅提供專業醫療協助，甚至還親自演出，專門擔任温昇豪的「手替」，把縫合、綁線等專業手技直接帶進鏡頭。他也揭密，《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「浮肋手術」揭開序幕，他形容，「浮肋手術是連整形醫師圈都趨之若鶩的高難度手術，要用很小的傷口取出約14公分的肋骨，還在一個半小時就完成，第一個手術就能顯示江浩宇（温昇豪角色）是多麼厲害的醫者。」
其他人也在看
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 104
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 38
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 6 小時前 ・ 9
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 62
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 7 小時前 ・ 22
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 7 小時前 ・ 發起對話
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 37
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 2 天前 ・ 25
陳水扁將主持《鏡電視》節目！首集政壇大咖現身…NCC示警1事
政治中心／巫旻璇報導前總統陳水扁傳出將重返電視圈，並與《鏡電視》合作，推出主持全新談話節目《總統鏡來講》，消息一出立刻引發關注。對於陳水扁將擔任節目主持人一事，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹先前在立法院備詢時明確表示，《鏡電視》若製播政論性質的節目，將涉及違規。儘管如此，根據最新消息指出，該節目已敲定將於明年1月正式開播。民視 ・ 2 小時前 ・ 39
獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作 孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚
途中，汪小菲下車到超商買了一瓶飲料，隨後帶著老婆與2名女性友人會合，4人一起前往劇組在西門町一家餐酒館舉辦的餐會。李進良、温昇豪及曹蘭等人也先後到達。汪小菲今年5月與結婚一年的老婆馬筱梅在北京補辦婚禮，身為媒人與多年好友身分的李進良不但到場祝賀，還在婚禮上致...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
20年旺運已盡？詹惟中遭「同業唱衰」曝近況...網看傻
娛樂中心／吳宜庭報導命理師詹惟中日前因在社群平台分享一張面相示意圖，內容提及「尖嘴猴腮」，並搭配日本政壇人物高市早苗的照片，引發日本網友強烈反彈，遭質疑影射意味濃厚。甚至有網友將爭議翻成日文，呼籲抵制其女兒在日本經營的民宿，讓風波持續擴大。面對輿論壓力，詹惟中已刪文並公開道歉，強調是「無心之過」，也懇請外界不要波及家人，重申女兒民宿合法經營。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 8
步上楊冪後塵？迪麗熱巴連5劇仆街 陷入「人紅戲不紅」窘境…
大陸人氣女星迪麗熱巴主演的新劇「梟起青壤」近日收官，但整體而言，該劇播放量未達預期，劇情熱度和口碑也差強人意，豆瓣評分只...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 11
GD開唱中國粉絲喊我愛你！他裝傻冷回「1句話」 韓網狂讚：太帥了
韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）近日展開世界巡演《Übermensch》，所到之處掀起搶票熱潮。12、13 日他回到首爾舉辦安可場演唱會，不僅舞台氣勢全開，與粉絲的即興互動更意外成為討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14