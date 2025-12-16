李進良看小禎KISS照替她開心！打趣前妻男友：比大谷翔平更有味道

温昇豪（左）、李進良出席《整形過後》媒體茶敘。（六魚文創提供）

李進良擔任《整形過後》醫療顧問，16日和監製温昇豪宣傳，被問及前妻小禎慶生和小7歲男友Alan甜KISS，他笑說：「我有看到照片，感覺甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，替她開心。」他跟女兒Emma看法一樣，覺得Alan略像大谷翔平，更打趣：「比大谷翔平更有味道，因為廚師有廚師的味道。」而首映會汪小菲現身力挺，是否有分享當爸好消息？李進良間接證實：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎。」

女兒Emma也參與這部戲演出，李進良表示已經看過女兒演出表現，「我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」透露親友團已經揪好鎖定在電視機看首播，還不忘開玩笑說：「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎。」Emma曾說不排斥進演藝圈，他也力挺：「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事。」

李進良看前妻小禎慶生照替她開心。（六魚文創提供）

Emma以榜首之姿考取輔大大傳系，曾說考慮爺爺奶奶年紀大，選擇在台就讀，面對女兒是否出國讀書，他說：「國內教育沒有輸給國外，台灣念完大學再去深造，不要為了出國念書而出國，等她選擇好學校跟媽媽討論，當然以她為主。」

被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪笑喊，「我要改大小眼，他不幫我做。」李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼愈來愈不明顯，因為他眼睛愈來愈小了啊。」引起全場大笑。

温昇豪首任監製，10年磨出《整形過後》首播開紅盤。（六魚文創提供）

温昇豪表示李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做。」李進良話鋒一轉認為，其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡，我是覺得不需要。」

首集出現艾怡良諮詢隆乳，「上圍全露」衝熱搜，李進良說：「她把這種自信感表現得很生動。但我自己看到温昇豪有一幕盯著艾怡良做好的胸部，只用一個『哇！』就演出一個醫生對自己工作的成就感，我覺得演得很精彩。」他還透露同行看完《整形過後》都大讚拍得精緻又有說服力，甚至播完後診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材。」

李進良進一步說明，客戶想整張榕容的臉不是恭維，「東方人都嚮往西方美感，所以很多客人來諮詢臉部調整時，通常是想要變有點混血兒的感覺，像是鼻子要更高挺或雙眼皮要明顯，等到臉做得漂亮了，就會開始想要改造身材。反倒是西方人因為臉部已經夠立體，比較常動的手術是身體上的，例如隆胸、豐臀這些。」

李進良不僅提供專業醫療協助，甚至還親自演出，專門擔任温昇豪的「手替」，把縫合、綁線等專業手技直接帶進鏡頭。他也揭密，《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「浮肋手術」揭開序幕，他形容，「浮肋手術是連整形醫師圈都趨之若鶩的高難度手術，要用很小的傷口取出約14公分的肋骨，還在一個半小時就完成，第一個手術就能顯示江浩宇（温昇豪角色）是多麼厲害的醫者。」

