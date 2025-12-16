李進良虧小禎新男友「比大谷翔平有味道」 吐槽温昇豪眼睛越來越小「免整」

温昇豪（左）與李進良今出席影集《整形過後》宣傳活動。（圖／侯世駿攝）

由温昇豪擔任監製及主演的影集《整形過後》播出後好評不斷，他與本劇醫療顧問李進良今（16日）一同現身記者會現場，李進良表示過去來諮詢的都是想整成韓星臉，但在影集播出後，「來問的都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」被問到温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分，李進良也開起好友玩笑說：「他想調整大小眼，但我覺得不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」

李進良表示《整形過後》他已經看了很多遍，每次看都有新的發現與想法。（圖／侯世駿攝）

温昇豪表示，李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做」。而李進良對於本劇信心滿滿，他認為這是少數將醫美產業細節真實呈現的作品，影集播出後也獲得許多醫美同業的肯定，「連我北京的朋友都特地來，他講說『哇X搞這麼大啊，我以為只是拍個小視頻』。」那「北京的朋友」汪小菲是否有帶老婆馬筱梅來整型？李進良也直接回：「北京的朋友在直播有說眼袋是我做的啊！」

廣告 廣告

温昇豪對自己的大小眼不夠滿意，不過李進良覺得沒必要整形。（圖／侯世駿攝）

而李進良與小禎的女兒Emma這次在劇中飾演温昇豪女兒「江沐瑄」，將於本周六播出的第三、四集出場，李進良覺得Emma的表現超乎大家想像，但以專業演員角度來看還有很大的進步空間，但如果想要從事演藝工作，家人一定全力支持，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，當然會是爸媽最開心的事。」

李進良開玩笑說本來自己也想軋一角但被拒絕，只能做「手替」。（圖／侯世駿攝）

李進良說他已經揪好親友團本周六一起看劇幫Emma助陣，但也不忘虧前妻小禎說說：「媽媽（小禎）如果要帶她新男友一起來看也很歡迎喔！」被問有沒有看到小禎與新男友Kiss的影片，他笑說：「我覺得他（新男友）比大谷翔平更有味道，因為廚師都有味道嘛！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

網紅教「假結婚拿美國護照」喊台灣健保好用 遭砲轟刪文了

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻