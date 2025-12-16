李進良認過女兒演出！將邀親友團看首播 大方喊話：歡迎小禎男友一起來

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》首播即在公視頻道開紅盤。監製兼主演的温昇豪今（16）日與影集醫療顧問李進良醫師現身媒體茶敘，李進良感謝表示，「聽說首播後，女性觀眾收視反應很好，應該是打動很多求美者的心理，像是艾怡良在劇中隆乳就是增加情感上的自信，她把這種自信感表現得很生動。但我自己看到温昇豪有一幕盯著艾怡良做好的胸部，只用一個『哇！』就演出一個醫生對自己工作的成就感，我覺得演得很精彩！」他還透露同行看完《整形過後》都大讚拍得精緻又有說服力，甚至播完後診所諮詢量暴增。

温昇豪（左）、李進良（右）出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／六魚文創提供）

被問到身旁的好友温昇豪在外貌上有沒有需要改善的部分，李進良立刻幽默應對，「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」引起全場大笑。温昇豪表示，李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做。」李進良話鋒一轉認為，其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡？我是覺得不需要。」

談到《整形過後》的起點，李進良透露靈感其實不是為了拍戲才開始做田調，而是他與温昇豪十年來日常聊天、交換醫療現場與人性故事累積而來，他不僅提供專業醫療協助，甚至還親自演出，專門擔任温昇豪的「手替」，把縫合、綁線等專業手技直接帶進鏡頭。李進良也揭密《整形過後》首集之所以選擇俗稱「螞蟻腰」的「浮肋手術」揭開序幕，是因為他認為，「第一幕就要讓觀眾知道，這部戲玩真的。」他形容，「浮肋手術是連整形醫師圈都趨之若鶩的高難度手術，要用很小的傷口取出約14公分的肋骨，還在一個半小時就完成，第一個手術就能顯示江浩宇（温昇豪角色）是多麼厲害的醫者。」

至於《整形過後》本週六即將播出的第3、4集，李進良女兒Emma（李曼唯）也會登場，他表示已經看過女兒演出表現，「我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」透露親友團已經揪好這週六鎖定在電視機前面大家一起看，還不忘開玩笑說，「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎！」問及若Emma因《整形過後》打開演藝契機，工作量暴增？李進良回，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事，而且這個劇組、導演、監製都很照顧他，真的很幸運。」





