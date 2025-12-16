李進良邀小禎新歡加入親友團 笑虧：比大谷翔平更有「味道」

李進良擔任《整形過後》醫療顧問。六魚文創提供



《整形過後》醫療顧問李進良今（12╱16）和監製兼主演温昇豪舉辦媒體茶敘分享拍攝點滴，談到前妻小禎日前在生日趴上激吻小7歲的廚師男友Alan，他坦承有看到照片：「感覺起來就是甜甜蜜蜜、恩恩愛愛的，很替她開心。」對於Alan被指外型神似大谷翔平，他笑說：「我有仔細看像不像大谷翔平，我跟Emma（李曼唯）感覺很類似，像嗎？又不像，應該看起來比大谷翔平更有『味道』，因為廚師可能有廚師的味道。」

12月20日《整形過後》將播出第3、4集，李進良女兒Emma也會登場，對於女兒的表現，他直言「出乎我們的想像」，「但是以1個專業演員，還有很多進步的空間，也希望大家多多支持、給她指導」。也說播出當天親友團會聚在一起看，「會邀請媽媽（小禎）一起來看，如果媽媽可以邀請新男友來看也都沒有問題」。

小禎（左）與Alan甜蜜放閃。翻攝sleepyjane415 IG

之前Emma出席首映時坦言很緊張，李進良緩頰：「面對很多人很緊張很正常，我現在也會緊張，她還是比較內向，但是小孩子就是真實的表現就可以了，不需要去教她怎麼面對這些，她自己可以面對。」

Emma被温昇豪暴雷以「第1名錄取輔大大傳系」，對於女兒選擇留在台灣念書，李進良說：「因為她念的是國際學校，本來就應該申請國外的學校，但是她又同時申請國內一些特殊選才的管道，就是都去申請，之後可以做選擇，而且國內教育本來就沒輸給國外，爺爺、奶奶都年紀比較大，她想要多一點時間陪爺爺、奶奶，之後如果在台灣念完大學有需要去國外做一些自己想要的學習的話再出去深造，不要為了出國念書而出國念書。」

被問是否支持Emma繼續演藝工作？李進良表示：「當然會，做自己有能力、有興趣的事情是爸爸、媽媽最開心的事，我們也覺得很有福氣去支持她去做這件事情，除了爸爸、媽媽之外，導演、監製、製作人都很照顧她，她算是很幸運。」

