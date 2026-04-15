李進良首次投資影集結局超慘！監製温昇豪認困境：賠7000萬

【緯來新聞網】温昇豪、林芯儀今（15日）現身記者會，擔任客家時尚大使的活動。近期鮮少見到温昇豪消息，透露持續忙碌監製新電影，但近期閃兵藝人一堆，男主角是否難以選擇？他澄清有找到人，不過是否得先檢查兵役狀態，直言就讓製作人把關。他首部監製影集《整形過後》，找了李進良等人共同投資約9千多萬元，但慘賠7千萬元，「這就是影視投資人面對的困境，都是試錯的過程」。

温昇豪從賠錢中學會新養分。（圖／記者陳明中攝）

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温昇豪很理解現在大環境的變遷，認為每個人都要懂得斜槓、學習各種技能，例如一旁的林芯儀，在去年正式成為職業級健美選手，今年開始參賽，她分享：「不要排斥各種新東西。」本身就是歌唱比賽出道的她，再度回到比賽的世界，林芯儀說：「心態比較累，有得失心、在意自己的表現。」



現在的她，會在沒比賽時適當地調適自己的心態，「這期間讓自己放鬆，正常的飲食」。她目前體脂僅有16、17％，如果到了備戰狀態，「接近比賽前1周，會降到9至11區間」。至於之後是否繼續比賽，她坦言：「我目前就是感覺蠻累的，需要稍微休息一下，不排斥接下來要繼續拼，我其實蠻不服輸的。」

温昇豪（右）和林芯儀都是客家人。（圖／記者陳明中攝）

面對影視業、媒體業大環境的轉變，温昇豪曾當過記者，直言：「很難逆轉，就沒辦法，大家還是要斜槓，沒辦法專注一件事，身上要有更多技能應付未來，培養第二、第三專長，要多涉略不同產業。」



該如何面對現況？他繼續說：「我買股票、跟著趨勢走，不要安逸在自己的環境，現在就像第三次工業革命，百分之九十都會被淘汰，三年、五年就一個改變，就我所知，有一個新的廣告片，是直接買男主角肖像授權，其他都用AI。」



但身為演員和製作方，他認為長期下去觀眾還是會膩，「少一些溫度，人與人之間還是要互動，AI再怎麼擬真，都跟真人不同，但是這幾年大家都會瘋這個，我們只能等待」。

李進良跨足影視領域。（圖／翻攝李進良臉書）

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