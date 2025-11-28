李逸洋感謝日民眾：理解台灣人與中國人不同

（中央社記者戴雅真東京28日專電）駐日代表處官方X先前一句霸氣的「台灣就是台灣，不是台灣省」獲得熱烈迴響後，今天以駐日代表李逸洋名義發文，感謝日本民眾「理解台灣人與中國人的不同」。

日本首相高市早苗關於「台灣有事可能構成存亡事態危機」的答詢引發中國不滿，日中關係持續惡化。中國駐日大使吳江浩近日在X發文，附上擷取自中國央視新聞的短影片，稱「台灣省各界要求高市早苗為其錯誤言論道歉。」

駐日代表處在26日更新官方X，以一句簡潔有力的聲明回應，「台灣就是台灣，不是台灣省」，迅速引發廣大迴響，截至今天下午累積280萬次觀看，獲得近1000則留言。

許多日本網友表示支持，「說得好，台灣就是台灣」、「這不是理所當然的嗎？」也有網友留言分享，「真的好想再去一次，真的是令人感到非常舒適的國家，大家都好親切。」

代表處今天再以李逸洋名義發文，引用資料指出：「今年，日本人對台灣意識調查中有74.5%受訪者表示對台灣有親切感。另一方面，去年中國的日中輿論調查中，有89%的日本人對中國抱持負面印象。」

李逸洋並表示：「衷心感謝日本人沒有將台灣與中國視為一體，而是理解台灣人與中國人的不同。」貼文最後署名「駐日代表李逸洋」。

這則貼文同樣受到日本網友熱烈回應。有網友提到，「東日本大地震時，你們給予日本那麼多的義援金，這份恩情我們永遠不忘。對日本來說，台灣就是Taiwan，不是Chinese Taipei，台日永遠友好。」

還有網友說，「台灣人和我們日本人擁有類似的價值觀，今後也希望彼此互相扶持，一起實現亞洲的和平與發展。」

駐日代表處官方X目前有8萬多人追蹤，隨著「台灣有事」議題升溫，近期成為另一股國際宣傳力量。代表處先前也發文強調，「中華民國台灣是獨立的主權國家，主權屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣。」（編輯：田瑞華）1141128