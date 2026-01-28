李逸洋赴日本奈米科技盛會 台灣主題館展研發實力

（中央社記者戴雅真東京28日專電）全球奈米科技領域年度盛會「國際奈米科技綜合展與技術會議」今天在東京盛大揭幕。台灣今年持續設立「台灣主題館」，展現在奈米材料與應用技術的研發實力。駐日代表李逸洋特別赴會場參觀台灣展區，對台日在奈米科技領域的合作前景表達高度期待。

駐日代表處發布新聞稿表示，本屆台灣主題館由國家科學及技術委員會支持，已是第22年參展，由中央研究院物理研究所副研究員莊天明擔任參展計畫主持人，集結產、學、研等16個單位，展出橫跨「奈米生醫」、「奈米檢測與儀器設備」、「奈米材料及其應用」，以及「能源與環境」等四大領域、共18項研發成果。

在產業應用方面，台茂寬騰生技股份有限公司首度跨海參展，以核心技術「奈米碳酸鈣」成為展區亮點之一。李逸洋於展覽首日參觀台茂展位，由副總經理林岳毅導覽，詳細說明該公司如何將奈米技術應用於化學工業與永續農業，並透過回收石灰爐產生的二氧化碳，建構低排放循環系統，將工業排放物轉化為高附加價值材料。

台茂這次以「綠色循環：從工廠到田間」為展出核心，透過精準控制pH值與溫度，使氫氧化鈣與回收的二氧化碳反應，生成均一的奈米碳酸鈣結晶。

該材料可作為表面改質劑，廣泛應用於聚合物、塗料與油墨等化學產業；在農業領域，則進一步開發為液態鈣肥與土壤改良劑，經實證可促進作物發芽、緩解鹽害壓力，協助農業綠色轉型。李逸洋對台茂落實低碳排與農業綠色轉型的成果表示高度肯定。

李逸洋在參觀期間表示，台日關係正處於歷史新高點，雙邊合作已昇華為國家戰略等級的夥伴關係，日本政府在最新的日本成長戰略中，將半導體、量子技術、材料及先端醫療等列為關鍵領域，而奈米技術正是支撐先端科技發展的共同基礎，台灣在奈米製程及材料應用全球領先，與日本深厚的基礎科學研究完美互補。他讚許台灣團隊對科技外交的貢獻，強調這次參展不僅是技術交流，更是共同落實台日科研合作的具體展現。

李逸洋並強調，台日雙方共享民主、自由與法治價值，奈米技術是國防、資安及通訊的核心，與持有相同民主價值的夥伴合作，才能確保關鍵技術不被濫用，在當前全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣將持續扮演全球「最值得信賴的合作夥伴」，與日本共同守護民主陣營的技術領先地位。（編輯：田瑞華）1150128