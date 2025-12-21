李逸洋：中國是印太最大和平破壞者 (圖)

楊丞琳2023年結束「LIKE A STAR」台北小巨蛋演唱會後，睽違2年半再度與台灣粉絲見面，今（21）日在台北一連舉辦兩場「好久不見・有且僅有的你們」粉絲見面會。8月底自爆接受一場「不小的手術」的她，直呼此次見面會天時地利人和，「不只是身體狀態逐漸回到軌道，也剛好能在歲末時刻把這段時間累積的思念與感謝，親自當面送給一路等待的歌迷。」

