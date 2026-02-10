李逸洋：台日優勢結合 可創造「1＋1大於2」

（中央社記者戴雅真東京10日專電）日本台灣親善協會今晚在東京舉辦新春互禮會，駐日代表李逸洋出席致詞指出，面對中國經濟施壓與供應鏈風險升高，台日產業高度互補，只要雙方優勢結合，將可創造「1＋1大於2」的成果，並共同打造更安全、更具韌性的經濟體系。

李逸洋致詞時表示，感謝協會會長衛藤征士郎多年來持續關心台日友好關係，以及台灣海峽的和平與穩定；同時也祝賀自民黨總裁高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中勝出，期待日本經濟在新政府帶領下持續向前邁進。

李逸洋指出，近年中國透過經濟施壓與軍民兩用物項的出口限制，加劇供應鏈風險，尤其稀土等關鍵領域影響甚鉅。未來日本經濟必須降低對中國的依賴，朝向更安全、具韌性的發展道路前進，若持續維持高度中國依存，日本經濟將難以實現更大成長。

他表示，台灣與日本具有高度互補關係，日本的17項成長戰略與台灣戰略產業高度重疊。台灣是全球高科技產業最重要的生產基地之一，日本則在基礎研究、關鍵技術與人才培育方面居世界頂尖，只要台日攜手合作，深信能創造出「1＋1大於2」的成果。

談及區域安全情勢，李逸洋表示，中國近期內部不平靜，中共高層軍事人事接連出事，已形成建軍以來最嚴重的權力危機之一。他警告，這種不穩定可能導致內部混亂，也可能因權力過度集中而將國內不滿轉向對外，採取強硬軍事行動，對印太地區和平與穩定構成重大威脅，必須保持高度關切與警戒。

李逸洋並感謝日台親善協會長期堅定支持台灣，強調這份友情與合作是深化台日關係的重要基礎，期盼在衛藤征士郎領導下，雙方交流能持續深化。

衛藤征士郎則表示，台灣與台灣海峽對日本及整個亞太地區極為重要，日台之間建立戰略互惠關係勢在必行，未來也將透過國會友台力量，持續支持台灣參與國際組織，並強化雙邊合作體制。

參議員松下新平致詞時表示，適逢眾議院總選舉剛結束，他特別代表國會向與會貴賓致意。他指出，自己與台灣長期保持密切交流，在國會議員中訪台次數名列前茅，從擔任自民黨青年局國際部長時期起，就持續推動台日青年交流。

談及眾議院選舉，松下指出，自民黨可說是大勝，高市政權即將正式啟動，未來在積極財政政策與安全保障領域，預料將展現明確而強力的方向。

松下強調，台日關係原本就是高市政權的重要支柱之一，未來也將持續穩健推動雙邊合作。（編輯：陳慧萍）1150210