李逸洋：台灣挺日不手軟 (圖)

[Newtalk新聞] 立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」，外界質疑恐創下我國憲政首例。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日痛批，賴清德總統與行政院長卓榮泰，將在中華民國憲政史上留下永遠無法抹去的烙印，直指民進黨政府此舉等同宣告行政權獨大，民主憲政徹底崩壞。 民眾黨今日召開特別企劃預告記者會，由黨主席黃國昌親自出席，會後接受媒體聯訪時表示，現在台灣最嚴重的問題在於，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以選擇不執行，「天下沒有這麼荒謬的事情」。他直言，自己相信曾任立法院長的王金平不會認同這種做法，也相信現任立法院長韓國瑜同樣不會認同。 黃國昌指出，若行政部門可以自行決定哪些法律要執行、哪些不執行，台灣的民主憲政就已徹底崩壞，法治國原則也將倒地不起。他質疑，未來台灣要如何抬頭挺胸向世界友人宣稱自己是民主國家，「哪一個民主國家，會由行政權來決定要不要執行國會通過的法律？」 話鋒一轉，黃國昌批評，賴清德是否為此承擔歷史責任，卻選擇把責任推給終將下台的行政院長卓榮泰，認為只要行政院長不副署就可以卸責。他直言，「到底是誰出這種餿主意」。他強調，行政院長

