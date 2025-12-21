李逸洋：單方面反覆挑釁 中國是印太最大和平破壞者

（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本李登輝之友會今天舉辦年度忘年會，駐日代表李逸洋出席致詞指出，日本首相高市早苗「存亡危機事態」的相關發言，引發中國單方面升高區域緊張、反覆採取挑釁行動。他強調，在印度太平洋地區，中國已成為當前最大的和平破壞者。

李逸洋表示，從現實情況來看，若台灣有事，美軍的支援行動會遭到中國軍艦等以武力進行威嚇。在這樣的情勢下，基於日美同盟，日本進行後方支援，包括補給、彈藥等，完全符合日本的安全保障相關法制。

李逸洋指出，台灣海峽對日本而言是攸關糧食、能源與貨物運輸的重要海上生命線，一旦遭封鎖，將對日本國家安全保障、經濟利益與國民生活造成難以估量的衝擊，「這難道不是日本必須嚴肅面對的存亡危機事態嗎？」

他進一步表示，近年中國透過經濟、外交、政治與軍事等層面，進行所謂的「混合戰」，已對日本的安全保障構成重大威脅。包括最近在黃海一帶進行軍事演習，中國航空母艦艦載機更在太平洋海域實施了約260次起降訓練。此外，針對日本自衛隊戰鬥機的雷達照射事件，以及中俄兩國軍用機未經預告即在日本周邊進行聯合巡航等行動接連發生，極具挑釁性。

李逸洋引用今年7月公布的日本防衛白皮書指出，中國已成為「前所未有、最大規模的戰略挑戰」，「這項警告完全正確」。

李逸洋表示，在此情勢下，日美軍用機在日本海域上空共同飛行，反觀中國則在台灣周邊地區頻繁進行軍事演習，其次數已多到難以計算。他直言，「在印度太平洋地區，當前最大的和平破壞者正是中國。」

他也指出，美國今年公布的「國家安全戰略」，要求日本、韓國、澳洲等同盟國提高防衛支出，並強化對台灣的支援。同盟國立場十分清楚，將共同因應中國威脅，絕不容許中國以武力佔領台灣。美國總統川普近日簽署「台灣保證實施法案」，並宣布對台軍售111.5億美元，涵蓋海馬士高機動性多管火箭系統（HIMARS）、陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、攻擊型無人機等，將大幅提升台灣的精準打擊能力與嚇阻力。

李逸洋強調，台灣在因應中國混合戰方面累積了豐富經驗，期待與理念相近的國家分享。以美國與日本為首，台灣、韓國、澳洲、菲律賓等同盟國，必須進一步深化合作，確保自由、開放的印太地區和平與穩定。（編輯：謝怡璇）1141221