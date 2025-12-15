李逸洋：日本要突破經濟困境 台日強強聯手是解方

駐日代表專訪3（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本面對經濟困境及中日緊張升溫，駐日代表李逸洋指出，日本若要擺脫與中國的連結並推動產業升級，台日合作將是最可靠且具戰略價值的選擇。他強調，台日在半導體、無人機等領域具有高度互補性，正是共同打造「非紅供應鏈」，迎向下一波經濟成長的最佳時機。

他指出，中國是日本第一大進口國、第二大出口國，雙方經貿連結極深，但日本企業近年在中國市場持續衰退，例如日產汽車在中國的銷售量僅剩高峰時期的一半。進駐中國的日本企業自2012年高峰約1萬4400家後，如今僅減少1成多，使日本在經濟上容易受到中國的施壓。

●台灣成功撤離中國供應鏈 成長力道大幅領先日本

相較下，台灣早已大幅調整供應鏈。李逸洋指出，台灣對中國投資額占總體比例在2010年達到高峰84%，但去年已降至7.5%，今年更可能降至5%至6%。如果當年沒有迅速撤離中國市場，台灣不可能擁有像今日如此強勁的經濟成長力道。他指出，台灣今年的GDP（國內生產毛額）成長率約7.37%，日本約1.3%，差距顯著，足以顯示供應鏈調整的重要性。

●高市早苗推動「成長戰略本部」方向與台灣高度重疊

李逸洋表示，日本必須進行調整，配合日本首相高市早苗11月提出的「日本成長戰略本部」構想，相信日本經濟會有大幅改善。在這份構想中，高市親自擔任本部長，領導17項重點產業轉型，包括AI與半導體、數位與網路安全、資通訊、國防產業等領域。這些方向與台灣目前推動的「五大信賴產業」、「六大核心戰略產業」高度重疊，顯示台日雙方具備極強互補性。

李逸洋指出，若台日能在這些領域聯手，不僅能互補強項，更可形成「雙贏局面」，也能打造一條安全、可信賴、免受政治風險挾持的「非紅供應鏈」，對兩國經濟與國安皆具有重大意義。

他提到，近來多位日本知事（都道府縣的行政首長）與他會晤時，都強烈表達希望台灣產業能赴日投資、帶動地方經濟。台積電熊本廠的成功案例，使日本地方政府深刻感受到台灣企業帶來的經濟活力，也讓台日產業合作充滿期待。

李逸洋指出，日本基礎研究與人才實力深厚，諾貝爾獎得主眾多；台灣則擅長量產與製造技術。兩地工作文化相近、地理位置接近，交通往返僅需3小時，是「天時地利人和」的最佳合作條件。

●台日半導體互補強強聯手 無人機合作潛力大

李逸洋強調，日本在材料與半導體設備領域具有全球領先地位；台灣則在晶片設計、製造、先進封裝居世界前列，但在AI所需的高頻寬記憶體（HBM）領域尚有不足。雙方各自擁有不同優勢，只要結合，就能形成「強強聯手」，創造雙贏局面。

無人機產業也是台日合作的重要契機，他指出，日本國產無人機僅占市場約1.4%，大部分市場被中國無人機品牌大疆主導。不過，高市早苗曾明確表示要降低對中國無人機的依賴，並發展自主研發，這與台灣近年將無人機列為重點產業的方向高度契合。

李逸洋表示，台灣在無人機關鍵零組件上具有「三晶二軟」優勢（飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體），製造能力扎實，基礎完整，雖然過去市場規模較小，但隨著政府政策支持及美國「國防授權法案」鼓勵合作，產業即將迎來成長，未來台灣可望以「高品質零組件供應」方式支持日本自製無人機。

●太空合作縮短台灣低軌衛星發展時程 提升國安韌性

在太空產業方面，台灣在衛星本體、地面設備等技術已具備世界級水準，最大瓶頸在火箭發射能力。李逸洋指出，台灣首顆低軌通訊衛星B5G-1A預計將在2027年初發射，部署於距地球約600公里的低軌道。這次任務所使用的火箭由美國廠商得標，台灣以「買票搭車」的方式，搭乘國際火箭進行酬載發射。反觀日本的H3火箭已能穩定運載衛星，在火箭發射與太空運載技術領先台灣許多。

李逸洋指出，若台日合作，將能大幅縮短台灣發展自主低軌衛星通訊系統的時間，提升在緊急情況下的通訊韌性，對台灣國安至關重要。無論是無人機、衛星、半導體或AI應用，台日皆擁有各自強項，產業合作前景極為廣闊。若能全面深化，將為日本經濟帶來革命性助力。（編輯：周永捷）1141215