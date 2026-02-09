李逸洋：高市拚富裕強大日本 台日可成經濟戰略夥伴

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本眾議院選舉落幕，各界關注高市早苗政府施政重點與對外經濟布局。針對未來台日互動，駐日代表李逸洋表示，台日有望在高科技產業合作基礎上，朝「經濟戰略夥伴」方向深化，並以半導體、人工智慧（AI）、資安、數位轉型、能源等領域為合作主軸。

李逸洋接受中央社專訪時分析，日本面臨長期經濟低迷與物價壓力，社會普遍期待政府提出可帶動成長、改善民生的方案。日相高市早苗很清楚向民眾傳達，希望民眾信任她、託付她、給她更強的政治力量，讓她帶領日本提升經濟、改善物價，並應對內外各種挑戰。

他指出，高市個人魅力加上清晰而堅定的主張確實打動選民。這次自民黨不僅吸引過去支持者回流，也吸引了中間選民；尤其高市對年輕族群具有吸引力，多種因素加總下帶來大勝。而高市接下來最大挑戰，是如何帶領日本走出低迷，重塑她所描繪的「富裕而強大的日本」。

李逸洋表示，高市提出「負責任的積極財政」等主張，企圖以投資成長拉動經濟再起，在這個過程中，台灣將扮演非常重要的角色。

他指出，日本若要推動更積極的投資成長與產業升級，關鍵在於能否把基礎研究、材料與設備等傳統強項，與具備強大製造與產業化能力的夥伴結合，形成更完整的供應鏈與應用能力。就此而言，台灣在全球高科技硬體製造與供應鏈體系中的地位，可成為日本推動戰略產業的「互補型夥伴」。

●高市17項成長戰略 與台灣產業布局「高度重疊」

李逸洋指出，高市所提的「17項戰略成長重點」與台灣的「五大信賴產業、六大核心戰略產業」高度重疊，包含半導體、AI、數位轉型、資訊通信、防衛產業等領域，雙方合作空間很大。

他指出，日本在基礎研究、材料、裝置、精密技術與量子等面向具備世界級優勢；台灣則在高科技硬體製造、供應鏈協作、以及「把研究成果產業化」的能力上更具競爭力。

李逸洋表示，期待未來台日能在高科技領域攜手合作，建立「經濟戰略夥伴關係」，透過互利互補創造雙贏，提升台日經濟與國力，並對印太地區的繁榮與和平產生正面效益。

●台積電熊本投資受矚：不只科技合作，更牽動地方創生

在具體案例上，台積電在日本熊本的投資被視為台日產業合作的指標。眾議院選戰期間，晶圓代工廠台積電董事長魏哲家5日與高市早苗會面，台積電決定調整熊本二廠計畫，將原本規劃的成熟製程，升級為最先進的3奈米半導體，並同步增加總投資金額，從122億美元擴大至170億美元。

高市早苗隨後在社群媒體X發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業聚落，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。

李逸洋認為，台積電赴日設廠不僅是半導體供應鏈與經濟安全層面的合作，也對九州地方經濟具有直接帶動效果，包括就業、周邊產業群聚與城市機能提升等，與日本近年主打的地方創生政策高度呼應。

李逸洋表示，台積電投資效應具有示範性，若能促成更多台日企業在高科技領域的後續合作，將可能擴大到其他地區，成為日本整體產業再布局的一環。（編輯：陳慧萍）1150209