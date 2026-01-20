李運慶不忍了！公布「顧失智爸始末」喊孝順是理所當然 感謝愛妻洪詩

記者趙浩雲／台北報導

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，日前因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。李運慶昨（19）日在社群發文親自回應爭議，心疼太太遭受攻擊，強調「我從來沒有、未來也不可能把她的付出視為理所當然」，更直言：「能和她一起共組家庭，的確是我運氣好。」

李運慶透露，自己前一晚拍戲到凌晨兩點，隔天早上七點又接著工作，只睡三小時就看到大量惡意留言，讓他情緒一度失控。他坦言：「我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。」並還原照顧父親的真實過程，「我們都是第一次做照顧者，從慌張、學習、迷惘，到現在逐漸找到平衡。」

廣告 廣告

他說明父親在2022年12月摔倒後的一年內，都是家人親自照顧，「期間也都有申請喘息服務，只是爸爸拒絕陌生人幫他按摩或擦澡。」直到2023年11月巴氏量表通過後，才正式聘請看護協助，但仍因磨合問題更換多次，看護空窗期也都是由家人補上。李運慶強調：「照顧失智長者不是請了看護就沒事，家屬陪伴對病情延緩非常重要。」因此全家人都會陪爸爸聊天、運動、散步。

李運慶發文感謝洪詩。（圖／翻攝自李運慶好=你運氣好臉書）

談到洪詩，他語氣滿是心疼與感謝，「不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她，我從來沒有、也不可能把她的付出當成理所當然。」更直言：「她是我最珍惜的人，不只是她的付出，還有她的善良跟同理心。」

對於網路出現「她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」的言論，李運慶更替洪詩抱不平表示：「才不是！正因為她在一個充滿愛的家庭長大，所以她懂得去分享愛。」並感性寫下：「我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。」最後李運慶感謝長照2.0與日照中心的協助，也不忘替太太發聲：「洪詩能不能嫁得更好？一定可以，因為她真的太好了。能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」

更多三立新聞網報導

放話不留給家人！曹西平遺產「早就過戶給乾兒子」 交易紀錄曝光

獨家／陳小菁斜槓新事業曝光！變身「彰化老闆娘」 未上市先轟動劇組

洪詩幫失智公公把屎把尿！大伯發聲道歉 網友罵翻：好好一個女生被糟蹋

洪詩自願照顧失智公公！親自「把屎把尿」畫面流出 全網看傻：孝道外包

