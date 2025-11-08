李運慶也發放風券？霸氣幫洪詩升等喊：機票錢不是我出

李運慶及洪詩日前剛迎來二寶誕生。（圖／翻攝自李運慶IG）





男星范姜彥豐上月公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚內出軌，並指出婚變時間點正是在粿粿與王子等人美國行回國時，消息曝光後，網路上對於「媽媽能不能獨自出國」一事掀起討論，其中藝人李運慶就在社群平台透露自己近期讓老婆獨自與姐妹出國遊玩。

粿粿今年4月與王子等友人到美國旅行，同為人妻的簡廷芮也在行列中，而粿粿還在社群平台發文寫下：「謝謝老公們的放風券，希望每年都有。」事後有眼尖網友網友發現，該放風券疑似就是范姜彥豐去年生日送上的空白機票，希望藉此讓粿粿能夠毫無顧慮出國玩。

不過消息曝光後，就有不少網友質疑粿粿獨自出國不負責任，甚至有網友在Threads上發文討論「媽媽能不能獨自出國2個禮拜？」對此，近日剛升為二寶爸的李運慶也回應寫下：「我太太是超棒的媽媽，她生了兩胎有夠辛苦，我希望她跟姐妹出國能好好放鬆。」

李運慶接著更突然提到，「不過機票錢不是我出，我只說要幫她升等飛的舒服一點。」並誇讚老婆是一個好太太，更是一位好媽媽。體貼言論一出引來不少網友誇讚他是「模範老公」，女星勇兔（林筳諭）更表示：「那拜託，叫她趕快跟我出國」。

