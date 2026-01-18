李運慶何德何能？女神洪詩甘心嫁給他 前任小豫兒苦戀5年為1事崩盤

娛樂中心／綜合報導

45歲男星李運慶近日成為輿論焦點，起因並非是新戲宣傳，而是胞兄去年貼出過往一段影像被翻出，引發外界對他的背景遭討論。李運慶於2023年與小7歲的女星洪詩結婚，婚後育有兩名女兒，家庭生活穩定幸福，卻因洪詩照顧公公的畫面，讓李運慶被推上輿論浪頭。

李運慶出道多年，曾演出《閃亮的日子》、《真愛黑白配》、《我的寶貝四千金》、《獨家保鑣》、《高校英雄傳》等多部戲劇，近年也持續在八點檔耕耘。而他在演藝圈的情感史中，最受關注的一段，便是與女星小豫兒（李佳豫）的5年戀情。兩人因合作《閃亮的日子》相識相戀，原被外界視為可能修成正果的一對，交往後期卻因生活與感情觀出現巨大落差而分手。

小豫兒曾與李運慶苦戀5年最終分手。（圖／翻攝自李佳豫IG）

李佳豫曾在節目中回憶，交往第4年開始，雙方頻繁爭吵，其中一次請李運慶協助事務，卻發現他未事先告知、帶著其他女生同行，讓她內心徹底動搖。後來也曾多次為了該名女生爭吵，當她直球詢問對方：「你到底要什麼？」沒得到的回答卻是「我要的是愛情」，這句話成了壓垮感情的最後一根稻草，也讓她選擇心死分手。

李運慶因胞兄對洪詩的感謝文變調，被推上輿論浪頭。（圖／翻攝自李運慶臉書）

李運慶與洪詩婚後2年組成家庭，洪詩自《我愛黑澀會》節目出身，也是女團Popu Lady成員，形象甜美且形象正面讓他擄獲不少宅男粉絲，即便是婚後仍被不少人視為女神級人物。過去李運慶就曾分享洪詩在家照顧父親的日常畫面，包括按摩、整理生活起居等。



去年，李運慶哥哥一篇感謝文曝光洪詩協助照顧失智父親的片段，近日再度被翻出，然而這次引發兩極討論，有人大讚她孝順，也有人卻替她感到心疼不值。從過往戀情到如今家庭現況，李運慶的過往人生軌跡，也讓外界看見感情選擇、家庭責任與現實壓力下的不同的面向。

