李運慶偷吃被抓包！「求生欲爆棚」告白正宮洪詩：誰會蠢到去劈腿？

記者宋亭誼／台北報導

蘇晏霈在八點檔飾演的「育玲」，近來正面對決由李運飾演的劈腿丈夫「家軒」，情緒潰堤的「畫室潑漆戲」引爆全台觀眾熱議。蘇晏霈感謝觀眾之餘，也笑說：「說沒壓力是騙人的，但正因為有壓力，才會誕生出這麼好的作品。」

李運慶（左）透露老婆洪詩也相當心疼蘇晏霈飾演的心境。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，她與金獎導演馮凱是建立在互相信任的合作關係，「那場畫室潑水彩的戲是馮導親自拍攝，有他在，我已經安心一半，另一半的緊張則是怕自己達不到導演的期望。」蘇晏霈也分享拍攝當天的動人時刻：「昨天在攝影棚忙完回到休息室時，導演、製作人和大家已經像在電影院一樣坐著一起收看，我當下其實很焦慮，結果片段播完，我自己含著眼淚，全場響起掌聲，我真的差點噴淚。」

（左起）李運慶、蘇晏霈、范瑞君拍完戲開心在休息室合影。（圖／民視提供）

劇中這場「潑漆戲」讓蘇晏霈笑說自己成了「顏料畫家」，象徵對這段婚姻最沉痛的控訴。飾演婆婆的演技派女神范瑞君則透露，為了這場戲大家事前排練無數次，「因為顏料一潑下去就沒辦法回頭了！」正式開拍時壓力極大，當她聽到戲中媳婦忍痛提離婚，忍不住眼眶泛紅：「這個媳婦真的太好了，角色心裡其實非常想哭，也很努力想挽回這段婚姻，那種心疼是打從心底發出的。」

李運慶在《豆腐媽媽》將渣男詮釋得入木三分，他坦言角色之所以走偏，是因為在兩段感情中都想留住愛，「因為不想當壞人、不主動解決問題，最後克制不住情慾，就錯過了自省的時機。」戲外的李運慶則是標準寵妻魔人，他在社群上分享與太太的甜蜜生活，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」

