李運慶兄駁「照顧外包」 認文字讓人誤解：單純分享洪詩的好

【緯來新聞網】藝人洪詩因婚前陪同當時男友李運慶照顧失智父親，近日成為社群輿論焦點。李運慶兄長李運泰早前在社群平台公開感謝弟媳，回憶她在交往初期即全心照料長輩。然而，該貼文引發部分網友質疑李家是否將照護責任「外包」，促使洪詩親自回應，強調家中照護係全家人分工合作，而李運慶也發文解釋看護、照護工作等爭議。

李運慶兄駁「照顧外包」給洪詩。（圖／翻攝Threads）

李運泰於2025年10月在社群平台發表長文，描述洪詩在與李運慶交往之初，就已與失智長輩同住，並主動參與日常照護工作，包括如廁協助、身體清潔與情緒安撫。他表示：「她一直把我爸當成自己父親般照顧，我從未見過她不悅，即便我爸對她發脾氣，她也能自行調適。」

李運慶兄駁「照顧外包」給洪詩。（圖／翻攝Threads）

該篇貼文一度引來稱讚，但也有網友提出質疑，包括「為何不聘請看護」、「照護責任是否過度落在媳婦身上」等。對此，李運泰補充說明，家中於完成巴氏量表評估後即聘請看護協助，同時強調：「我和我弟及我媽皆參與照顧，對父親孝順是基本。」



針對批評「媳婦按摩如同傭人」，他澄清，當時僅為生活片段文字描述，「把屎把尿」一詞並非具體職責陳述，而是形容照護辛勞。他表示：「詩涵（洪詩）主動提出幫爸爸按摩腳，是出於關心長輩血液循環，這是再平常不過的家庭互動。」

李運慶兄駁「照顧外包」給洪詩。（圖／翻攝Threads）

洪詩本人18日亦發文回應爭議，表示從未將照顧長輩視為偉大事蹟，只是單純出於對李家情感的延伸。她指出：「當時只是盡自己能力照顧一位長者，並未想太多。」她也還原照護分工，指出如協助更換床單、幫助按摩等為她負責，主要照護任務則由李運慶兄弟輪流負責，包括每日載父親就診、處理傷口換藥等繁瑣工作。

李運慶兄駁「照顧外包」給洪詩。（圖／翻攝Threads）

對於外界將李家形容為「恐怖家庭」，洪詩表示遺憾，並強調該段經歷是家人共同努力克服的過程。她表示：「不是外人想像的孤立無援，而是一起熬過的生活。」

李運慶兄駁「照顧外包」給洪詩。（圖／翻攝Threads）

