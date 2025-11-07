李運慶力挺老婆出國放鬆 「幫升等機票」放閃告白

藝人李運慶與洪詩於2023年步入婚姻幸福甜蜜，育有一個寶貝女兒「哺哺」，在今年10月初又喜迎二女兒，夫妻倆不時透過社群分享生活日常，家庭氛圍溫馨有愛。近日李運慶在Threads上的一則留言，則再度讓網友讚嘆，根本是暖心模範老公。

起因是一位網友發文討論「媽媽不能獨自出國兩周嗎？」的話題，提到社會對母親與父親角色是雙重標準，當媽媽出國常被批「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻似乎較不會被砲轟。該議題掀起不小討論，也吸引李運慶親自留言，分享他的個人看法。

李運慶在留言中寫道：「我太太是超棒的媽媽，她生了兩胎有夠辛苦，我希望她跟姐妹出國能好好放鬆」，他也幽默補充：「不過機票錢不是我出，我只說要幫她升等飛的舒服一點。」，隨後他也深情告白，「但我相信，她出國的期間肯定也不能完全放鬆，會相當掛念女兒們的，她是一個好太太，更是一個好媽媽。」

李運慶與洪詩自結婚以來感情穩定，從迎接第一胎到如今育有兩個女兒，兩人攜手分擔育兒責任。此次李運慶暖心留言，力挺妻子出國放鬆，展現對伴侶的尊重與疼愛，也讓網友誇讚他是好老公、好爸爸。

