李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難

娛樂中心／綜合報導

洪詩與李運慶婚姻邁入第4年。（圖／翻攝自洪詩IG）

藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。

洪詩照顧失智公公監視器畫面。（圖／翻攝自Threads）

李運慶近來在八點檔飾演偷吃渣男，昨（17）晚在社群平台寫下最近拍戲心得，「扮演一個對不起太太，對不起女兒，對不起媽媽的角色，讓我常常思考自己的言行和邊界感，也讓我更加珍惜沒有拍戲的時光。」然而，隨著洪詩為失智公公把屎把尿的畫面流出，李運慶也因此被網友群起圍攻。

李運慶發聲反擊網友。（圖／翻攝自洪詩臉書）

一名女網友在貼文留言區怒嗆「你的戲我拒看」，質疑李運慶讓洪詩兼顧父親與孩子，自己卻外出拍戲，「你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝你太太？然後你跑去拍戲？這女孩到底做錯什麼事情啊！你爸怎不是請看護一起照顧，怎是要顧小孩又要顧你爸的她啊！」對此，李運慶解釋，申請看護需要時間，並非如外界所想的簡單，反嗆網友：「動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」

