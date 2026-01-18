李運慶哥哥引眾怒！稱洪詩「出產一隻後代」 曾狂酸：他們婚姻能撐多久

娛樂中心／綜合報導

演員李運慶與前「黑澀會美眉」洪詩婚後育有兩女，家庭生活原本低調，近日卻因李運慶的哥哥李運泰去年發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親而再度引發熱議。文章被網友翻出後，不少人對李運泰的用詞與態度感到不滿，批評他將家庭付出「孝順外包」，甚至酸弟弟與弟媳的婚姻能撐多久。

李運慶因胞兄對洪詩的感謝文變調，被推上輿論浪頭。（圖／翻攝自李運慶臉書）

去年10月，李運泰在社群平台上慶祝弟弟與洪詩迎來第二胎時，文中提到：「至於我爸媽，這一年半迸出了三隻孫子孫女，我跟我弟平均每6個月固定出產一隻……」此話一出，網友怒批：「是你老婆和你弟媳在生，還有什麼叫『出產』？把女人當生產工具就是在說你們，有夠恐怖！」

此外，網友還翻出他在2022年10月底的另一篇發文，寫道：「看我弟和洪詩一直同步放噁心的照片，也不知道他們到底能撐多久……」當時附上的是洪詩為李運慶慶生的親密合照，引發網友批評李運泰對弟弟與弟媳的婚姻態度帶有輕視意味。

面對爭議，洪詩也在社群平台發文澄清，強調照顧失智公公是家人共同分擔的責任，「不存在哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友的情況」，自己只是愛屋及烏，在能力範圍內幫忙長輩，並不認為是特別偉大的事。她的低調回應也再次引發網友關注，許多人稱讚她理智且踏實。

不過，網友對李運泰的批評意見仍持續發酵。有人支持洪詩，留言說：「洪詩快跑」、「感覺洪詩比你紅還更討喜」，對李運泰的語氣感到反感；也有人批評弟弟李運慶在社群回覆酸民，認為未能有效緩和爭議：「我以為會看到你發文安撫心疼洪詩的大家，卻看到你瘋狂在嗆網友，更心疼洪詩了」整起事件引發討論焦點不只在家務分工，更牽涉到家人間的態度與言語表達，李運泰的「出產後代」及酸言酸語，成為眾多網友熱議話題。

