李運慶哥哥引眾怒！稱洪詩「出產一隻後代」 曾狂酸：他們婚姻能撐多久
娛樂中心／綜合報導
演員李運慶與前「黑澀會美眉」洪詩婚後育有兩女，家庭生活原本低調，近日卻因李運慶的哥哥李運泰去年發文感謝弟媳洪詩照顧失智父親而再度引發熱議。文章被網友翻出後，不少人對李運泰的用詞與態度感到不滿，批評他將家庭付出「孝順外包」，甚至酸弟弟與弟媳的婚姻能撐多久。
去年10月，李運泰在社群平台上慶祝弟弟與洪詩迎來第二胎時，文中提到：「至於我爸媽，這一年半迸出了三隻孫子孫女，我跟我弟平均每6個月固定出產一隻……」此話一出，網友怒批：「是你老婆和你弟媳在生，還有什麼叫『出產』？把女人當生產工具就是在說你們，有夠恐怖！」
此外，網友還翻出他在2022年10月底的另一篇發文，寫道：「看我弟和洪詩一直同步放噁心的照片，也不知道他們到底能撐多久……」當時附上的是洪詩為李運慶慶生的親密合照，引發網友批評李運泰對弟弟與弟媳的婚姻態度帶有輕視意味。
面對爭議，洪詩也在社群平台發文澄清，強調照顧失智公公是家人共同分擔的責任，「不存在哥哥丟包給弟弟、弟弟丟包給女友的情況」，自己只是愛屋及烏，在能力範圍內幫忙長輩，並不認為是特別偉大的事。她的低調回應也再次引發網友關注，許多人稱讚她理智且踏實。
不過，網友對李運泰的批評意見仍持續發酵。有人支持洪詩，留言說：「洪詩快跑」、「感覺洪詩比你紅還更討喜」，對李運泰的語氣感到反感；也有人批評弟弟李運慶在社群回覆酸民，認為未能有效緩和爭議：「我以為會看到你發文安撫心疼洪詩的大家，卻看到你瘋狂在嗆網友，更心疼洪詩了」整起事件引發討論焦點不只在家務分工，更牽涉到家人間的態度與言語表達，李運泰的「出產後代」及酸言酸語，成為眾多網友熱議話題。
更多三立新聞網報導
洪詩顧失智公公！把屎把尿掀熱議 她怒喊：鬼故事不可能發生我女兒身上
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
朝日電視台墜樓死亡！他身分被挖「竟是人氣綜藝AD」 疑遭霸凌內幕曝光
直擊／RAIN中文連發太狂！嗨喊「牛肉麵超好吃」 衝下台跟粉絲玩自拍
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 40
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
洪詩婚前幫失智公公「把屎把尿」 大伯致謝文意外掀論戰
藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員，2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒。李運慶的哥哥李運泰去年10月曾在社群平台發文，公開感謝弟媳在交往初期便主動分擔照護失智父親的重擔，相關貼文近日被網友翻出後，再度引發兩派網友激烈論戰。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 24
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 6
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 8 小時前 ・ 6
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
李運慶反擊了！親揭洪詩「為失智公公把屎把尿」真相 嗆：動個腦不難
藝人洪詩與李運慶愛情長跑多年，2022年3月修成正果，育有2個寶貝女兒。近來有網友翻出李運慶胞兄去年發文感謝洪詩照顧失智公公的貼文，沒想到引來兩派網友戰翻，有網友氣到至李運慶社群開轟：「準備跌落神壇」，也意外釣出李運慶本人回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 12
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝
政治中心／李汶臻報導前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。民視 ・ 1 天前 ・ 40
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 10
珍妮佛勞倫斯談選角心酸 因「不夠漂亮」錯失角色輸給瑪格羅比
奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日在節目上意外揭開的一段好萊塢選角秘辛。她提到網路輿論與某些外界負評，可能是導致她與《從前，有個好萊塢》經典角色「莎朗蒂」擦身而過的原因。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 7
許瑋甯10年前長腿辣照出土！身形一對比 網看傻：時間被偷了嗎？
女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，表現亮眼的她也榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面則是與邱澤合作電影擦出愛火，並於去年（2025）誕下一子，今（17日）許瑋甯在社群中曝光10年前舊照，幾乎沒什麼變的外型，讓大家震驚不已。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
館長轟「賴清德賣台」！嗆台美關稅15％不划算 網酸：哪比得過你？
台美關稅協議捎來正面消息，台灣確定調降關稅至15％且不疊加，讓不少政商族群盛讚。不過對此館長在臉書發文，認為台灣付出16兆台幣，加上40％技術銷量送給美國，只換來了15％關稅，實在不划算，但民進黨卻沾沾自喜，開心的召開記者會，並在文末寫下「賣台第一品牌 賴清德」，讓許多網友反嗆「論賣台比得過你？」也酸總比你在中國帶貨還被退貨好。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 119