李運慶哥哥感謝文惹議！洪詩親還原照顧失智公公真相 自認沒特別偉大
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
女星洪詩2023年與演員李運慶結婚，婚後育有2女。李運慶的哥哥李運泰因去年感謝洪詩的文章被網友翻出後，意外引發網路上兩派議論，文中提及洪詩在婚前替公公「把屎把尿」一事更是引發一波爭議。對此，洪詩發文回應：「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」
洪詩表示，自己相信會有很多人像她一樣愛屋及烏，並在能力所及範圍內盡量去幫助一名長者。由於她的祖父都在自己很小的時候就過世了，所以在照顧老公父親時，更像是在照顧「爺爺」接著，她澄清，「我除了幫我公公按摩腳，其他身體擦拭更換尿布，都是運慶在做，而按摩腳是因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩。」且這件事老公李運慶及嫂嫂都會做，而公公尿床時自己也會協助換床單。
雖然當時洪詩與李運慶只是在交往階段，但李運慶的家人們都對自己很好，所以自己想陪伴對方走過這個特殊時期，因此強調，「不存在哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友這種情況，運泰並沒有寫出他們兩兄弟的辛苦。」當時公公已有輕微失智但不嚴重，之後是因跑步摔倒住院開刀，直接換了一個髖關節，而在住院期間都是李運慶兄弟倆輪流住在醫院照顧，出院後李運慶則會協助公公換藥，「但那個傷口非常深，大頭的無菌棉花棒都是挖進去的程度，在我們已經非常注意傷口的情況下，傷口還是感染了。」
此外，因為住院的關係讓公公的失智變得嚴重，常常誤以為傷口好了而下床或把紗布撕開，「我們那時候晚上都是監視器開在床頭睡的，真的很怕公公再度摔倒。」但有時尿多會滲出尿布，就會不小心碰到傷口，於是便開始了反覆入院開刀，「每清創一次傷口就更深，最後決定要住院住到，傷口至少看起來比較好再出院，這一住又是兩三個禮拜。」而為避免這樣的事情再發生，李運慶兄弟倆決定早晚各載一次父親到附近的診所換藥，就這樣持續一年，「後續一些輔具租借跟看護申請，還有喘息服務跟日照中心，也都是運泰運慶一起處理的。」
洪詩透露，由於申請的流程複雜，所以才沒辦法進行後續的處理，而在巴氏量表申請到後也立刻請了看護，「那段特殊時期，我從他們兄弟身上看到更多的是孝順，也看到運慶運泰一起處理公公的事，覺得幸好運慶不用獨自面對，而我能幫忙的也只有這些了。」而在傷口恢復後，緊接而來的是需要長期抗戰的「失智」，身為照顧者的她，真的由衷佩服日照中心的人員、居家長照人員、看護及家人。她認為，李運泰只是沒將兩兄弟的辛苦寫出來，不代表不存在，「我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」
