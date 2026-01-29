李運慶展美術系長才！親指導王晴「脫衣擺拍」 揭過往大學時期陰影

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視熱播8點檔《豆腐媽媽》劇情進入白熱化，劇中飾演畫家「家軒」的李運慶，因創作陷入瓶頸，戲裡搭擋王晴（飾演有美）為了幫他找尋靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。李運慶發揮美術系本色親自指導姿勢，現場火花四射，卻因李運慶意外祭出迷因梗，讓唯美戲碼瞬間破功變笑場。

李運慶本色上陣親自指導王晴擺姿勢，兩人近距離互動火花四射，畫面充滿張力。（圖／民視提供）

李運慶透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已，「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」而為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶更調皮套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽，「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

王晴面對大尺度橋段展現高度專業，為求畫面完美主動調整安全衣褲，讓工作人員全程緊張盯場。（圖／民視提供）

面對大尺度挑戰，王晴展現極高專業度，她表示，因為與李運慶及劇組工作人員已相當熟稔，拍攝過程毫不尷尬，反而非常放鬆，為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫。王晴笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」





