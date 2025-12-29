李運慶戲裡超渣！外遇富家千金王晴 還靠老婆、媽媽養

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《豆腐媽媽》近日熱播，收視率坐穩全國冠軍，劇中蘇晏霈與李運慶首次合作，就直接飾演夫妻並育有一位小孩，蘇晏霈透露，「能第一次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」

王晴（左）、李運慶（右）在片場專注對戲，外遇曖昧情愫升溫。（圖／民視提供）

蘇晏霈表示，這幾次拍攝特別心疼她的角色房仲女王張育玲，事業成功卻在感情上受挫，原本全新呵護的先生周家軒（李運慶飾演）竟成傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒頗多。此外，她形容劇中的婆婆周陳碧霞（范瑞君飾演）常有令人啼笑皆非的行徑，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書，或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感。」

廣告 廣告

《豆腐媽媽》蘇晏霈與李運慶首次合作就飾演夫妻，兩人對戲自然默契十足。（圖／民視提供）

至於李運慶則坦言，這次飾演的角色「渣到不行」是個外遇男又靠老婆、媽媽養的藝術家，與劇中王晴飾演的王有美更有曖昧情節。李運慶笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到2個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」對於首次與蘇晏霈合作的感想，他也稱讚：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」





更多FTNN新聞網報導

李運慶升格為2寶爸首露面 黃尚禾接8點檔找老婆練台語

《豆腐媽媽》首播收視稱奪冠！曾智希自爆首集險殺青 場面險象環生

陳志強夫妻同框！曝親密戲幕後細節 笑稱：喜歡吃曾智希的豆腐

