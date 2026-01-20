李運慶挨轟孝道外包！洪詩吐「生產後真實心聲」完全沒休息 近況曝

記者林汝珊／台北報導

李運慶、洪詩結婚後育有兩名女兒。（圖／翻攝自李運慶IG）

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。洪詩今（20日）透過社群分享育兒日常，坦言生下二寶後，生活完全沒有休息兩個字，吐露真實心聲。

洪詩發文坦言，在生完孩子後，才真正體會到「時間不再是自己的」，甚至身體的代謝也不像從前，「以前我會想著要運動或是控制飲食，但現在真是累到沒這個心力耶。」

洪詩吐產後心聲。（圖／翻攝自洪詩臉書）

笑說就連上個廁所、安靜片刻都成奢侈，「我一個人想安靜都不行，大女兒都會硬闖，真的被她打敗！」也坦言產後身材帶來的焦慮，「看到還沒恢復到理想狀態的自己，會有點緊張。」面對產後身心挑戰，洪詩透露已逐漸調整心態，學著在育兒與自我之間找到平衡。

對於近來遭網友質疑「錯嫁」，對此她日前發文長文澄清，強調自己沒有受到任何不公，表示大伯並未在文中特別提及兩兄弟的辛苦，但不代表這些努力不存在，「不論是運慶、運泰，或是公婆與嫂嫂，大家都曾共同努力度過那段艱難時光，對於外界將公婆家形容成很恐怖的樣子，洪詩認為非常不公平。

