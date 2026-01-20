李運慶挨轟孝道外包！洪詩昔與公公互動曝光 「3字暱稱」超溫馨

娛樂中心／綜合報導

李運慶與洪詩結婚2年育有2名女兒，近日男方哥哥一篇舊聞被翻出，文中感謝洪詩對於失智公公無微不至的照顧，兄弟倆卻因此被批評「孝道外包」。事後李運慶哥哥解釋自己用詞不當，洪詩也緩頰是一切出於心甘情願，李運慶則強調從未將她的付出視為理所當然。事實上，李運慶過去就曾分享洪詩與父親相處的溫馨點滴。

洪詩與李運慶結婚2年，大伯貼文近期被翻出。（圖／翻攝自李運慶IG）

李運慶2024年透露，起初不知道該如何與失智父相處，直到醫師曹汶龍建議「你不要把他當成以前那個人，而是有機會可以獲得一個新的親人」後，他才逐漸找到相處模式。他分享夫妻倆當時經常抱著寶寶衝出房門清洗，有次發現房門口拖鞋被整齊擺成朝外方向，後來才知道是父親貼心地替他們轉向，讓洪詩忍不住笑稱公公是「小精靈」，互動相當溫馨。

李運慶層分享洪詩居家照片，笑稱她是「驚世媳婦」。（圖／翻攝自李運慶IG）

此外，李運慶也曾分享洪詩身穿睡衣、翹腳躺在沙發上啃玉米的居家照，後方的父親同樣坐在餐桌旁啃玉米，讓他笑說「驚世媳婦與爸爸在家裡的日常」。而根據《聯合報》報導，洪詩曾表示公公對她疼愛有加，得知她懷孕後，甚至在聽到看護切菜聲音太大時，還會轉頭罵：「小聲點！肚子裡的小孩會聽到。」

