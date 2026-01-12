李運慶擁吻王晴被抓包！戲裡正宮蘇晏霈怒砸顏料 情緒當場潰堤

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《豆腐媽媽》劇情持續發威。即將登場的婚姻崩裂名場面，更被粉絲封為本劇最揪心重頭戲，蘇晏霈飾演的「育玲」親眼目睹丈夫「家軒」（李運慶飾）出軌，兩人在畫室正面攤牌，情緒全面潰堤。

砸顏料戲拍攝時情緒爆棚，蘇晏霈連潑多罐顏料，李運慶眼睛被濺到仍咬牙完成演出。（圖／民視提供）

蘇晏霈透露，導演給她的方向不是「抓姦」，而是確認那個心裡隱約知道卻一直不敢承認的事實。拍攝前她刻意不與人聊天也不說笑，讓自己一直停在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。且對角色而言最痛的不是擁吻，是丈夫下意識站到第三者「有美」前面保護她的那一瞬間。蘇晏霈說：「那才是真的痛。因為以前都是育玲站在家軒前面保護他，現在卻連猶豫都沒有選擇別人。那一刻育玲才真的明白，她不只是被背叛，而是已經被登出他的世界了。」她也談到角色性格，認為育玲並不是犧牲型女性，而是把全心付出當成讓自己快樂的方式，一旦看清對方，「會全部收回、冷到底，傷心一定會，但她不會自憐，因為她沒有做錯任何事。」

關鍵瞬間李運慶下意識站在第三者前保護她，成為壓垮蘇晏霈的最後一擊。（圖／民視提供）

而導演為了讓觀眾情緒有起伏，精準安排每場戲的節奏，畫室這場則要求「氣憤大於悲傷」。蘇晏霈笑說自己當天完全失控，但導演仍覺得可接受，「只能拍一次，因為那種狀態很難再來第二次。」她拍完後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷。」

李運慶坦言，家軒的內心其實極度糾結，「跟有美在一起就想到育玲，跟育玲在一起又想著有美，他真的很渣，但他很誠實面對自己的感情，就是都愛，騙不了自己。」談到被育玲甩巴掌那一刻，李運慶說：「他是內疚、心虛，對不起眼前這個對他最好的人，但也不想再騙自己繼續這段婚姻。」他也直言，出軌的人錯在處理事情的順序，「如果能先結束婚姻再開始新的關係，沒有人能說你錯。家軒是壓抑太久，突然找到出口，控制不住情慾才犯錯。」

蘇晏霈拍完重頭戲被角色情緒掏空，連停車都恍神，久久無法抽離角色。（圖／民視提供）

拍攝畫室砸顏料戲時，現場情緒炸裂，蘇晏霈連潑3、4罐顏料，其中一罐直接潑到李運慶胸口、飛濺進右眼。李運慶回憶，「我怕閉眼影響表演被導演喊卡，但晏霈情緒這麼滿，再來一次不一定一樣，所以忍痛張開眼睛，能親眼看到她這麼精彩的表演，很值得。」





