李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公
〔記者蕭方綺／綜合報導〕范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。
李運慶與洪詩2023年結婚，育有兩個可愛女兒。談起「老婆能不能自己出國放鬆」的問題，他坦言：「我太太是超棒的媽媽，生了兩胎真的很辛苦，我希望她能跟姐妹出國，好好放鬆一下。」不過下一秒他話鋒一轉，幽默補一句：「但機票錢不是我出，我只說要幫她升等，讓她飛得舒服一點。」笑翻眾人。
儘管語帶玩笑，李運慶仍深情表示：「我知道她出國也不可能完全放鬆，心裡一定還是掛念女兒們。她是個好太太、更是個好媽媽。」體貼言語讓網友直呼「這才是真正神隊友」、「李運慶根本婚姻範本」。
更多自由時報報導
理解范姜被戴綠帽的糾結！59歲女星心痛揭露「前夫出軌」偷吃好友
粿粿婚外出軌遭經紀公司除名解約？ 不倫王子工作驟減
王子再發聲被點破「3招賣慘」 律師揭范姜彥豐拒分期真相
陶晶瑩狠評粿粿出軌！點名范姜彥豐1舉動扣分 「像在消費婚姻」
其他人也在看
長壽≠活著！想80歲提登機箱、爬百階梯…現在就開始做：鍛鍊6基礎動作「未必要去健身房」
前陣子，我趁著空檔飛了一趟關島，當我站在SUP上試圖在海浪間保持平衡，在炙熱的陽光下健行時，之前讀Peter Atia的一個念頭突然閃過：我現在這樣玩，感覺很棒。但70歲、80歲的時候，我還有辦法嗎？想要一路玩到80歲，你至少需要能提10公斤的登機箱，獨力將它舉起，這需要握力、背部、核心和肩膀的力量。和另一半去夢想中的景點旅行，能一口氣穩穩地爬上100階陡峭的樓梯，就要強大的股四頭肌、臀大肌和核心力量。你不一定要去健身房，但你需要負重。從最基礎的動作開始……幸福熟齡 ・ 10 小時前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
飼主快看！新北犬貓絕育補助延長到11/28
為鼓勵市民落實犬貓絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處今（8日）宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時。呼籲飼主把握最後機會，及早替毛寶貝進行絕育，不僅能預防疾病、減輕照護壓力，更是守護動物健康與落實動保政策的重要行動。自由時報 ・ 9 小時前
偏頭痛不是小毛病！台灣200萬人受困 醫揭女性高3倍、每年恐少賺1.3個月
頭痛只痛一邊才叫偏頭痛？頭痛能忍就忍，儘量不要吃止痛藥？同一種類的頭痛藥吃久了，越吃越沒效？．．．．．．這是許多有偏頭痛困擾的人心中的疑問，這也顯示有偏頭痛問題的人真的很多。的確，根據《全球疾病負擔研究》報告指出，過去30年以來，偏頭痛高居導致失能疾病的第二名，在50歲以下青壯年族群中甚至排名第一，影響全球大約10～20%的人口。 在台灣，根據統計，有200萬人左右有偏頭痛的問題，女性發生機率比男性來得高，全台女性偏頭痛的比率為14.4%，是男性的3倍之多；尤其容易出現在20～50歲的女性族群，每5人就有1位患有偏頭痛。除了造成生活品質下降之外，頻繁發作的偏頭痛，更容易合併焦慮、憂鬱、失眠等身心問題。神經內科醫師特別呼籲，偏頭痛不只是一個症狀而已，而是一種需要治療的慢性疾病。 根據台灣年輕病友協會公佈最新「113年偏頭痛認知研究大調查」顯示，73%受訪者表示會不定時頭痛，有67.5%的頭痛患者須請假在家休息，而且平均每人一個月會請3.22天病假，每月因頭痛導致的經濟損失為5,156.6元，每年約減少1.3個月的收入；另有68.7%的頭痛患者，會花錢尋求改善頭痛的方法。簡單來說，頭痛不僅常春月刊 ・ 10 小時前
台北東區百貨版圖更迭 信義房屋：住宅受在地客強撐
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導東區地標SOGO敦化館將於今年12月正式熄燈，象徵一個時代的結束。雖然百貨版圖不斷更迭，但東區迄今仍是國際品牌進駐台灣的首...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 10 小時前
多車道左轉未先駛入內側車道 警追上提醒不停要多罰 男辯沒聽見敗訴
不少民眾可能忽略！依道路交通管理處罰條例規定，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道可處600至1800元罰鍰。楊姓男子今年5月間開車行經台1線苗栗縣通霄鎮路段左轉128線道時，因車輛未先駛入內側車道被執勤員警目睹，員警開警車從後方追上並鳴笛、廣播要求楊男停車，否則將會再自由時報 ・ 10 小時前
寇乃馨談粿粿出軌「現場拿手機拷問」 黃國倫一臉慌張
寇乃馨、黃國倫與黃小柔今（7）出席家居品牌活動。談到近日鬧得沸沸揚揚的「粿粿出軌王子事件」時，3人開始聊婚姻信任議題。媒體問他們若伴侶與異性朋友相約出國兩週，是否能接受？黃國倫秒回：「長得很帥？不行！」他強調夫妻應該彼此透明，「夫妻之間幹嘛演無間道？出國兩週？跟朋友去玩？沒可能啦！」他笑說，自己之前自由時報 ・ 1 天前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 10 小時前
德媒：西方情治單位示警 中國期盼美期中選舉後動盪趁機侵台
[Newtalk新聞] 德國《畫報》（Das Bild）稍早報導，西方情報機構發出警報，如果2026年11月3日美國期中選舉後出現動盪，中國領導層正計劃對台灣發動攻擊。 報導指出，這些機構根據截獲的情資分析，北京期待美國明年期中選舉後內部可能出現緊張局勢，如果民主黨或共和黨對選舉結果提出質疑，川普政府也可能出動軍隊。 分析家認為，在這種情況下，中國領導層將利用美國的虛弱和注意力分散，從空中和海上發動協同攻擊，目標是結束台灣76年的獨立。 根據《圖片報》（BILD）所獲得的評估顯示，西方安全界認為這種情況並非不可能，但前提是美國會出現動盪。 報導指出，中國正在等待「機會之窗」。 事實是：中國正在重新武裝。斯皮爾研究所的安全專家斯圖姆鮑姆（ May-Britt Stumbaum）警告說：「中國正在將大量商用（民用）渡輪改裝為軍用，併計劃在2026年底前建造70多艘大型渡輪。」如果「習近平認為併吞（Annexion）台灣沒有其他途徑」，中國將選擇｢軍事入侵」。 斯圖姆鮑姆認為，習近平目前的權力基礎不如幾年前那麼穩固，「權力的削弱也可能導致習近平不惜一切代價更快地推進併吞計畫」。 中國正在新頭殼 ・ 10 小時前
天天叫寶貝！妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼 結局超展開
隨著科技日新月異，人們越來越依賴手機社交，交友軟體也成為許多單身男女的脫單工具。部分人習慣使用暱稱匿名聊天，久而久之，甚至連對方的本名都忘了。一名妹子抱怨，自己與男友感情甜蜜、天天互稱「寶貝」，沒想到在玩快問快答時，男友竟答不出她的名字，還理直氣壯地說「太久沒講忘了」，讓她氣炸直呼：「根本不尊重人！」貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 1 天前