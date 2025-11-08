李運慶曝老婆獨自出國內幕「機票錢不是我出的」 一句話笑翻網友：根本神老公

〔記者蕭方綺／綜合報導〕范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，引爆熱議。事件延燒之際，網路上也出現討論「媽媽不能獨自出國兩週嗎？」的貼文，點出社會對母親與父親角色的雙重標準，就是媽媽出國常被罵「不顧家、不負責任」，但爸爸出國卻少被苛責。該話題引起不少藝人共鳴，其中李運慶也分享了自己的看法。

李運慶與洪詩2023年結婚，育有兩個可愛女兒。談起「老婆能不能自己出國放鬆」的問題，他坦言：「我太太是超棒的媽媽，生了兩胎真的很辛苦，我希望她能跟姐妹出國，好好放鬆一下。」不過下一秒他話鋒一轉，幽默補一句：「但機票錢不是我出，我只說要幫她升等，讓她飛得舒服一點。」笑翻眾人。

儘管語帶玩笑，李運慶仍深情表示：「我知道她出國也不可能完全放鬆，心裡一定還是掛念女兒們。她是個好太太、更是個好媽媽。」體貼言語讓網友直呼「這才是真正神隊友」、「李運慶根本婚姻範本」。

