李運慶演「媽寶男又外遇」渣到不行 回家看女兒消疲累

李運慶（右）劇中外遇王晴，曖昧情愫升溫。（民視提供）

民視八點檔《豆腐媽媽》近日熱播，蘇晏霈與李運慶首次合作演夫妻，給足觀眾新鮮感。談到人物設定，李運慶坦言角色「渣到不行」，是個外遇男又靠老婆、媽媽養的藝術家，與劇中王晴飾演的小三有曖昧情節。

李運慶詮釋軟爛男的角色，被觀眾罵到不行，他直呼：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到兩個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」

《豆腐媽媽》李運慶（左）、蘇晏霈首次合作飾演夫妻。（民視提供）

李運慶《豆腐媽媽》飾演靠老婆養的藝術家，角色渣到讓他拍攝時也感到懊惱。（民視提供）

對於首次與蘇晏霈合作的感想，李運慶說：「晏霈非常專業，第一次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」

蘇晏霈飾演事業有成的房仲女王，在婚姻中百般包容，全心呵護的先生周家軒（李運慶飾）竟成傷害自己的對象，讓她在拍攝時情緒頗多。她劇中和「婆婆」范瑞君也有不少對手戲，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書，或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感。」

