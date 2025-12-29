李運慶當渣男背著蘇晏霈外遇 二寶爸見一幕秒洩壓

蘇晏霈（左）、李運慶在《豆腐媽媽》中首次合作就飾演夫妻。民視提供



李運慶在《豆腐媽媽》中與蘇晏霈首次飾演夫妻並育有1個小孩，卻外遇王晴又靠老婆、媽媽養「渣到不行」，他笑說：「一開始接到這角色，還在想要怎麼揣摩這種心境，不過回到家看到2個小孩，所有疲累都消散了，非常療癒。雖然拍攝時小孩可能在睡覺或出門時還沒醒，但這也是我努力工作的原動力。」

王晴（左）在《豆腐媽媽》中愛上有婦之夫李運慶，兩人有許多曖昧情節。民視提供

談到與蘇晏霈合作的感想，李運慶說：「晏霈非常專業，第1次合作就能自然對戲，真的很加分。我們在角色間的衝突和曖昧張力，也因為彼此信任而呈現得非常順暢。」蘇晏霈也說：「能第1次合作就這麼快速、自然而然地產生對戲默契，真的很幸運。」

蘇晏霈飾演事業成功的房仲女王「張育玲」，但她表示特別心疼角色在感情上受挫，她也分享有不少突破以往的關鍵劇情，例如在職場上對同事不再隱忍，她也形容范瑞君飾演的婆婆常有令人啼笑皆非的行徑，「就像生活中和朋友聊到婆婆一樣，例如婆婆是老師，就會叫她要多讀書或者要多喝補湯、催生，真的很有生活感」。

