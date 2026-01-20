李運慶發聲護妻 表明兄弟照顧失智父絕無怠惰

李運慶和洪詩一起攜手面對家庭長照問題。（翻攝自臉書）

男星李運慶近日因家人長照問題遭網友熱議，其實都是家務事，但輿論滿天飛，讓他和妻子不得不站出來把話講明白。他昨（19日）發長文心疼護妻洪詩，澄清全家人都有分擔照顧父親責任，並非「孝道外包」。他也強調太太是因為成長於充滿愛的家庭才懂得分享愛，坦言能娶到她確實是自己運氣好，未來也絕不會將對方的付出視為理所當然。

李運慶表示，在風波發生時，自己拍戲到深夜，只睡了3小時，醒來後面對海量的惡意留言與曲解，「我急於保護太太和哥哥，表達了情緒化的字眼。」他強調，自2022年底父親摔倒後，全家人都經歷了從慌張、學習到逐漸找到平衡的艱辛過程，「這過程哥哥、嫂嫂、媽媽甚至岳父岳母，都給予很多的愛跟支援。」

當時針對網友質問為何不請看護、讓太太承擔壓力，他無奈表示：「看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」當被酸民攻擊「錯嫁」時，他更是直接開嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

李運慶3年前拍大愛失智症題材戲劇《你好，我是誰2》，在接到劇本半年前，父親罹患失智，讓他一邊藉由專業醫師學習照護，也更有勇氣。哥哥去年的發文引起討論，但冷靜下來後，李運慶不想跟網友對嗆，昨發文解釋，在正式聘僱看護前的一年間，都是由家人親自照顧，雖然曾申請喘息服務，但因父親抗拒陌生人碰觸而作罷。直到2023年底申請到巴氏量表後，才有固定看護協助，「照顧失智長者並不是請了看護就沒事了，照顧者家屬的陪伴對於失智長者的病情延緩，占了非常重要的角色。」

李運慶也表示，照顧父親本就是自己和哥哥應盡的孝道，兄弟從未怠惰，更不會把應負的責任推給老婆承擔，「對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。」強調自己從來、也不會將妻子的付出視為理所當然。

針對有網友說洪詩「一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲」的言論，李運慶護妻反駁說：「才不是！正因為她在一個充滿愛的家庭以及家族長大，所以她懂得去分享愛，我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。」他也認為，洪詩當然一定可以嫁得更好，「因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」

