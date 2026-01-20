李運慶被批孝道外包！醫曝經驗嘆氣：「洪詩」們其實很多

生活中心／黃依婷報導

大伯感謝洪詩「把屎把尿照顧失智公公」，兄弟倆挨批孝道外包。（圖／翻攝自洪詩臉書）

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也回顧過去經驗感嘆「臨床上看到的『洪詩』們，其實很多」。

杜承哲回顧經驗，感嘆「洪詩們其實很多」。（圖／翻攝自李運慶好=你運氣好臉書）

杜承哲發文，每次要解釋病情，尤其是年老、多重慢性病、反覆進出醫院的，常常一來就高燒加休克，急診直入加護病房，問了主護「家屬可以找到嗎？是媳婦嗎？」，被對方驚訝反問「你怎麼知道？」，因為最常見的是媳婦，第二多是小女兒，有些家庭對哥哥弟弟和對未出嫁的小女兒是天差地別，用「誰叫你沒出嫁呢」來判她無期徒刑。

杜承哲表示，要是解釋到藥物治療以外的，例如手術或自費項目，你可能會聽到他們說「我沒辦法決定，家裡決定的人是大哥」，隨後又要再問一次家屬，而這些「大哥」通常很忙，緊急的話只能電話說明，但是這些家屬常常一問三不知，無論是平常還有別的什麼用藥、服藥習慣好不好、最近的活動情形，你還是要問媳婦，好一點的話還有看護可以問。

杜承哲提到，自己看過的例子，甚至還有甩給成年的孫子孫女的，整個偌大的家，變成抓交替遊戲，只要跑贏最後一個就算贏，曾經他爸爸也是這場遊戲的爐主，所以自己也有很多跟阿公的回憶，而那些回憶至今仍是他的寶藏。

