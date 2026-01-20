李運慶被批孝道外包！醫曝經驗嘆氣：「洪詩」們其實很多
生活中心／黃依婷報導
藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也回顧過去經驗感嘆「臨床上看到的『洪詩』們，其實很多」。
杜承哲發文，每次要解釋病情，尤其是年老、多重慢性病、反覆進出醫院的，常常一來就高燒加休克，急診直入加護病房，問了主護「家屬可以找到嗎？是媳婦嗎？」，被對方驚訝反問「你怎麼知道？」，因為最常見的是媳婦，第二多是小女兒，有些家庭對哥哥弟弟和對未出嫁的小女兒是天差地別，用「誰叫你沒出嫁呢」來判她無期徒刑。
杜承哲表示，要是解釋到藥物治療以外的，例如手術或自費項目，你可能會聽到他們說「我沒辦法決定，家裡決定的人是大哥」，隨後又要再問一次家屬，而這些「大哥」通常很忙，緊急的話只能電話說明，但是這些家屬常常一問三不知，無論是平常還有別的什麼用藥、服藥習慣好不好、最近的活動情形，你還是要問媳婦，好一點的話還有看護可以問。
杜承哲提到，自己看過的例子，甚至還有甩給成年的孫子孫女的，整個偌大的家，變成抓交替遊戲，只要跑贏最後一個就算贏，曾經他爸爸也是這場遊戲的爐主，所以自己也有很多跟阿公的回憶，而那些回憶至今仍是他的寶藏。
更多三立新聞網報導
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
大寒強烈冷氣團襲！全台低溫探10度 這時起迅速降溫
林宸佑去年早被鎖定！住台北「栽在高雄橋檢」原因曝
黃國昌稱帶走機密資料「不到30秒」！周玉蔻看傻：是被活逮
其他人也在看
伊拉克拿回主權! 美軍撤出伊第二大軍事基地 最快9月全面撤離
[Newtalk新聞] 為了對極端聖戰組織「伊斯蘭國」( ISIS ) 進行打擊，包含美國在內的多個國家自 2014 年起共同發起軍事行動，部分美軍部隊也被派駐至伊拉克境內的軍事基地，協助伊拉克的防務相關事務。隨著相關軍事行動逐漸畫下句點，伊拉克開始爭取撤出美國與盟軍軍隊的機會。近期有消息稱，美國已經與伊拉克達成協議，決定在今年 9 月前全面撤回美軍部隊，讓伊拉克重新接管自身的防務事務。 根據中國《鳳凰衛視》報導，伊拉克國防部近期發布聲明，宣布已經全面接管位於該國西部安巴爾省的阿薩德空軍基地，重新掌握了該國第二大軍事基地的控制權。報導稱，自從盟軍開始針對 ISIS 的打擊行動後，美軍部隊就一直駐紮在該基地內，該基地甚至設有美軍第 7 師總部，是美國在伊拉克境內活動的重要據點。 伊拉克國防部重新掌握該基地的控制權後，該報導認為，伊拉克成功透過外交往來維護了自身的主權。該報導也進一步指出，除了重新掌控阿薩德基地外，伊拉克也已經與美國達成協議，並制定了在今年 9 月前全面撤出境內美軍部隊的計畫，計畫讓目前仍駐紮在該國境內的 2,500 名美軍返回美國，並完全接管自身的防務事務。 停在伊拉克「新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
2026租屋補助懶人包！租頂加不能申請了？婚育加碼資格全攻略
隨著「300億元中央擴大租金補貼專案」延長至2026年，政府為了鼓勵年輕人結婚生育，今年有大幅度的改版！除了針對新婚與育兒家庭推出「所得門檻放寬」與「加碼倍數升級」之外，最關鍵的變革在於對「租屋處合法性」的嚴格要求。以前租頂加或許能過關，但在2026年新制下，你的房...租租通 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
陸海空軍關懷協會贈愛心毯 新竹榮家長輩暖呼呼
元月寒冬低溫來襲，社團法人陸海空軍相互關懷協會掛心新竹榮家長輩的防寒需求，協會黃幸一理事代表致贈30條厚實柔軟的毛毯，帶給身體孱弱、行動不便的養護堂住民長輩溫暖的關懷。黃幸一理事提及，考量到冬末春初氣溫變化劇烈，對於長期臥床或行動不便的養護堂住民而言，保暖工作非常重要。這些毛毯代表著協會全體成員的誠摯關懷，希望這份溫暖能伴隨長輩度過寒夜，讓他們在馬年新春之際，身心都能安穩康泰，落實協會照顧長輩、疼惜弱勢的初衷。白恩惠主任表示，養護堂長輩因身體機能較孱弱，氣溫起伏對健康影響較大，毛毯的實用性高，能讓長輩不論在寢室休養或參加室外活動，都能時刻感受到來自社會的貼身守護。感謝協會長期以來的鼎力支持，不僅提升了長輩的生活品質，更是對榮家服務團隊最溫馨的鼓勵。養護堂楊伯伯收到愛心毯後充滿感激的表示：「這幾天冷風一直吹，這條毛毯來得正是時候，蓋在身上暖和，心裡更是熱呼呼的，謝謝協會的照顧。」更多新聞推薦 ● 一年只剩10萬新生兒 台灣正被少子化「溫水煮青蛙」台灣好新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
AI衝擊全球職場！調查顯示8成勞工有感、Z世代最焦慮
圖/AI示意圖商傳媒｜記者責任編輯／綜合外電報導《路透》引述全球人力資源龍頭任仕達（Randstad）最新發布的《工作趨勢報告》（Workmonitor）指出，生成式 AI 已深度滲透職場。調查顯示，全球有高達 80% 的勞工預期 AI 將直接影響其日常工作。值得關注的是，職缺市場對「AI 代理人」（AI Agent）的技能需求呈爆發式成長，漲幅驚人的達到 1,587%，顯示企業正加速將低複雜度、交易型的職位轉向自動化。AI技能需求翻倍 交易型職務首當其衝任仕達這次針對全球 35 個市場、2.7 萬名勞工與 1,225 名雇主進行大規模調查，並分析超過 300 萬份職缺資訊。報告指出，隨著 AI 技術從單純的聊天機器人演進至具備執行能力的「AI 代理人」，企業對人才的要求已發生質變。調查數據揭露，職場所謂的「低複雜度事務性工作」正迅速被自動化系統取代。任仕達執行長桑德（Sander van 't Noordende）接受《路透》訪問時坦言：「勞工對 AI 抱持熱情，但也存有疑慮。他們意識到，企業在擁抱科技的背後，核心目的仍是為了縮減成本並極大化效率。」世代焦慮斷層：Z 世代最不安、嬰兒商傳媒 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
28天取卵2次 婦人一次就中喜迎3胞胎
36歲已婚婦女因不孕困擾在他院治療始終無法懷孕，求診中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，透過抽血檢查卵巢卵子庫存量（AMH）僅0.9，遠低於正常值2，在嘗試兩次自然受孕失敗後，改採試管嬰兒療程，1個月取卵2次，一次就中，並且成功生下3胞胎，一圓當母親的願望。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 3
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 185
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 13
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 2 小時前 ・ 68
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 237
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 4 小時前 ・ 49
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 241
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 197
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
李多慧遭爆難搞價碼高、活動減少 公司嚴正駁斥了
李多慧去年9月參與電影《辛亥隧道》演出，但有媒體指稱她為了配合宣傳行程，將減少今年上半年的公開活動，專心投入電影宣傳。此外，還有公關公司爆料她工作的態度與期待規格不但要求繁多，報價也高於市場行情。不過根據《NOWNEWS今日新聞》報導，李多慧經紀公司對此事件發聲...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 20
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 8
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12