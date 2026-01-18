李運慶被質疑把照顧責任丟給老婆 動怒回擊網友

李運慶、洪詩夫妻。（繁星浩月娛樂提供）

藝人洪詩自《我愛黑澀會》出道，2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒。未料，近日一篇舊文再度被翻出，引爆輿論風暴，李運慶的哥哥去年曾發文感謝洪詩，在與李運慶交往初期就協助照顧失智父親，內容提及「把屎把尿」等細節，原本感人肺腑，卻在近日遭部分網友質疑是「孝順外包」、「把照顧責任轉嫁給弟媳」，掀起激烈討論。

李運慶18日罕見親自在Threads留言回應，態度相當直接。針對網友質疑他讓老婆承擔照顧壓力，甚至指責他「為何不請看護，自己卻外出拍戲」，李運慶不忍反：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧」，語氣明顯不滿外界過度臆測。

面對網友質疑，李運慶發聲反擊。（圖／翻攝自李運慶Threads）

對於被網友指沒有盡到照顧責任，「可以請你們兄弟擔負起照顧親生老杯的責任嗎」，李運慶也強調：「我有，只是你以為沒有。」，面對有人替洪詩抱不平、甚至拋出「錯嫁」說法，他更直接回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」，短短幾句話火力全開。

隨著爭議擴大，洪詩也在社群平台發聲，溫柔澄清外界誤解。她表示，自己從未覺得照顧男方的爸爸是一件特別或偉大的事，「因為相信很多人也會這樣愛屋及烏，以及在能力範圍內盡力照顧一位長者，我的爺爺跟阿公都在我很小的時候就過世了，當時比起照顧『運慶爸爸』，我自己覺得更像在照顧『爺爺』」。

針對外界關注的「把屎把尿」說法，洪詩也進一步說明，實際上擦拭身體、更換尿布多由李運慶親自負責，她則是協助按摩雙腳，「因為公公臥床以及開刀的關係，腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，運慶也會這麼做，嫂嫂也是，而公公尿床時我也會幫忙更換新床單」。最後，洪詩強調，李運慶一家對她與她的家人都很好，當初只是想陪伴另一半度過那段「特殊時期」，並不存在「哥哥丟包給弟弟，弟弟丟包給女友」的情況。

