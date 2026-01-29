李運慶親教姿勢！對王晴「眼神給出去」 工作人員吐槽：突然很有活力

李運慶在《豆腐媽媽》中化身畫家家軒。（圖／民視）

李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演畫家，因創作陷入瓶頸，戲裡的搭擋王晴為了幫他找尋靈感，竟大膽在畫室褪下衣物擔任人體模特兒。臺北藝術大學美術學系畢業的李運慶，發揮所學親自指導姿勢。

畢業於北藝大美術系的李運慶，這次在《豆腐媽媽》中可謂本色演出。導演馮凱現場直接將重任交給他：「你是美術系的，姿勢就由你來擺！」李運慶透露，這場戲讓他想起大學時期的人體素描課，當時曾有模特兒用繩子把自己「五花大綁」出現在教室，讓當時純情的他震撼不已：「那畫面讓我太害羞了，害我整學期都不敢再去那堂課。」

廣告 廣告

為了緩解拍攝現場的緊繃感，李運慶更調皮套用近期網路爆紅梗，對著王晴展現「周老師的眼神給出去了」。充滿戲謔的表情讓王晴當場大爆笑，連一旁的工作人員都忍不住吐槽：「欸！你平常都懶洋洋的，怎麼拍這場突然這麼有活力？」

面對大尺度挑戰，王晴展現極高專業度。她表示因為與李運慶及劇組工作人員已相當熟稔，拍攝過程毫不尷尬，反而非常放鬆。為了讓鏡頭捕捉到最完美的局部特寫，王晴甚至主動將內搭的安全衣褲拉低，只為求畫面逼真、不穿幫，王晴笑說：「反而是工作人員都為我緊張，一直叫我不要拉太低，怕我走光！」

王晴面對大尺度橋段，追求畫面完美，工作人員全程緊張盯場。（圖／民視）

為了幫李運慶找回創作靈感，王晴在劇中大膽擔任人體藝術模特兒，范瑞君意外開門看呆了！（圖／民視）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 網全跪：被耽誤的曠世奇才

AI一句話揭渣男真面目！他約會手機狂用ChatGPT 一問秒破已婚身分

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實