李運慶認了洪詩能嫁更好！自誇「我運氣好」 謝妻照顧失智父、生下2寶貝：是我最珍惜的人

洪詩因老公李運慶的哥哥在社群上發文，感謝她照顧失智的爸爸，網友譁然昔日「黑澀會美眉」女神竟陷入「婚姻鬼故事」。洪詩發表千字文解釋後，李運慶19日晚間也發文，其中感性告白洪詩：「她是我最珍惜的人，不只是她的付出，還有她的善良跟同理心。」

洪詩發文也提到，與李運慶交往時，對方爸爸就已有輕微失智，她幫忙老人家按摩，這些工作其他家人也會做。李運慶則表示：「對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。我從來沒有甚至未來也不可能把她的付出視為理所當然。」

李運慶感謝洪詩：把愛帶進這個家

李運慶提到，在網路上看到有網友評論：「她一定是在沒有愛的家庭長大，才會這樣委屈犧牲。」反駁喊：「才不是！正因為她在一個充滿愛的家庭以及家族長大『所以她懂得去分享愛』，我很感謝她能把這份愛帶進這個家庭。」

也有網友認為，憑藉洪詩的顏值與條件，絕對能嫁得更好，李運慶也坦言：「洪詩能不能嫁的更好？一定可以。因為她真的太好了，能和她一起共組家庭，攜手相伴，的確是我運氣好。」呼應他臉書粉絲團名稱「李運慶好=你運氣好」。



