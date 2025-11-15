李運慶認二寶出生「長女情緒變不穩定」出現1行為 驚嘆：倒退期

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星李運慶跟洪詩在2023年步入婚姻，本就育有一個女兒的他們，在上個月開心迎接二寶誕生，一家四口幸福美滿。不過，近日，李運慶也分享自從二寶誕生之後，大女兒心情產生的一些變化，坦言情緒與過去相比來得較為不穩定，讓他直呼：「原來這就是倒退期」。

李運慶在社群分享養育兩個小孩的真實心聲，提到小女兒早晨需要喝奶，因此為了不吵醒大女兒，會讓洪詩先帶出房間餵奶，直到大女兒醒來之後，再由李運慶帶出門散步，夫妻這些時間以來都採用這樣的方式分工合作，此外，李運慶也透露大女兒自從妹妹出生後，情緒變得比以前更不穩定。

李運慶解釋往往小女兒只要哭泣，身為父母的他們就會趕緊去哄，但是大女兒同樣需要被關注，他坦言現在大女兒更容易透過哭鬧的方式來爭取想要做的事情，行為變化讓李運慶不禁表示：「原來這就是所謂的倒退期」，貼文曝光之後，有網友提供李運慶意見，建議李運慶夫妻可以安排跟大女兒獨處的時間，藉此降低大寶對二寶的吃醋行為。

李運慶分享養育兩個小孩心聲。（圖／翻攝自IG）

