李運慶遭嗆「有多窮？」讓老婆吃苦 洪詩揭沒請看護照顧失智公公真實原因

洪詩（右）與李運慶夫妻因照顧長者問題被網友討論。翻攝臉書

洪詩照顧失智症的公公引發網友討論，許多網友認為是一段「婚姻鬼故事」，但她本人及老公李運慶都已在社群上發文回覆家中真實狀況，對於網友質疑，為何不請專業看護照顧爸爸？洪詩也親自還原公公生病及返家照護的過程。

有網友留言嗆：「你是多窮請不起看護要自己老婆這麼辛苦？」、「讓你老婆吃這種苦，真是嫁錯了。」李運慶回覆網友的留言中，有解釋、有反擊，包括「一切發生的太快，我們也沒有經驗，現在有一個很好的看護。」、「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

李運慶（左）與洪詩夫妻經常在社群上分享恩愛照片。翻攝臉書

洪詩曝李運慶兄弟輪流照顧

洪詩的發文中則提到公公的病情，她與李運慶交往時，公公是輕微失智，直到跌倒住院後，失智狀況變嚴重，陪住院、換藥、輔具租借跟看護申請等事情都是由李運慶與哥哥輪流進行，她能幫忙的就是偶爾幫公公按摩，促進腳的循環，這個工作李運慶與哥哥、嫂嫂也都會做。

至於外界質疑為何不請看護？洪詩表示：「因為當時的巴氏量表還沒申請下來，所以沒辦法進行，巴氏量表申請成功後，就立刻請看護了，家裡一直都有看護協助照顧公公。」



