李運慶黑化出軌 王晴性感睡衣坐在大腿上誘惑

李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》中徹底翻轉形象，首度黑化飾演外遇渣男「周家軒」，戲裡夾在妻子蘇晏霈與第三者王晴之間，情感線一路失控，更意外引爆「性感睡衣撞場」的修羅級名場面，成為近期劇情焦點。

王晴劇中誘惑李運慶。（圖／民視）

王晴為角色首次性感出擊，挑戰主動勾引的戲碼，讓她坦言壓力不小。過往鮮少拍攝吻戲或床戲的她，最緊張的不是造型，而是拍攝空間狹小，工作人員幾乎貼身圍繞，「要在那麼多人面前表現魅惑、主動的狀態，真的很害羞。」她形容當下只能不斷替自己打氣，努力放開心防，後來靠著和現場工作人員互動、開玩笑調整情緒，才逐漸進入角色，拍完後也如釋重負。

廣告 廣告

李運慶則大讚王晴的投入與專業，透露兩人其實是北藝大美術系的學長、學妹，「她不只在服裝上花很多心思，連角色房間的陳設都親自參與，我看得出她真的把角色放在心上。」談到與蘇晏霈的對戲，他也直言默契十足，「常常在現場激盪出排練時沒有的火花，每一場戲都很有新鮮感。」

戲外形象顧家、疼妻愛女的李運慶，也坦言接下這個角色時曾有顧慮，擔心觀眾將戲裡的負面形象投射到現實生活。他苦笑表示，自己的社群幾乎全是家庭日常，和周家軒完全是兩個世界，「希望大家可以討厭角色，但不要討厭演員。」也期盼觀眾能看見角色在錯誤選擇背後的脆弱與可憐之處。