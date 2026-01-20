李運慶「孝道外包」慘挨轟！ 陳志強不忍發聲了 揭他私下真面目

記者蔡維歆／台北報導

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。對此好友陳志強出面力挺，讚美李運慶是個對老婆、孩子都很好的好男人。

李運慶與陳志強是好朋友，兩人有15年交情，陳志強忍不住替李運慶發聲，開玩笑說，李運慶看起來雖然像個渣男，不過跟洪詩結婚後，「對老婆、小孩都很好，很貼心」，還透露，「每次收工後再怎麼累，都會抱抱、親親老婆跟小孩」。

而李運慶19日也在社群發文親自回應爭議，心疼太太遭受攻擊，強調「我從來沒有、未來也不可能把她的付出視為理所當然」，更直言：「能和她一起共組家庭，的確是我運氣好。」他說明父親在2022年12月摔倒後的一年內，都是家人親自照顧，「期間也都有申請喘息服務，只是爸爸拒絕陌生人幫他按摩或擦澡。」直到2023年11月巴氏量表通過後，才正式聘請看護協助，但仍因磨合問題更換多次，看護空窗期也都是由家人補上。

