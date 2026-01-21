李運慶「孝道外包」掀論戰！徐乃麟為母把屎把尿鬆吐心聲

徐乃麟出席活動。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟今(21)日主持選美大賽開跑記者會，談及近日洪詩老公家人被批「孝道外包」掀熱議，徐乃麟則分享自己之前照顧媽媽的點滴，全都是他自己親力親為，他也說洪詩這樣為公公付出實屬難得，「這都是善的正面循環」。

徐乃麟談及當時生病的媽媽，「我媽媽住加護病房時，完全不要其他人碰，她，只要我處理，我就幫她翻身、把屎把尿、鋪看護墊，看到媽媽臉上的安慰，一切都值得。」

徐乃麟提到老婆也有幫忙照顧，「但她畢竟是媳婦，我是獨子，媽媽張開眼睛就要看到我，我從早上7點前就坐在床上直到晚上11點，她打完針，我才回家，整整一個月，待待就習慣了」。

廣告 廣告

而談到洪詩的事件，徐乃麟表示，若換做是自己女兒，一定捨不得，「為人父母，不希望小孩受累，希望小孩都能幸福美滿嫁豪門，但人生在世人各有命，像外籍管家那麼多，聽說陳松勇遺產就有給外籍管家」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

唐從聖女兒遭嗆「輸不起」被霸凌 徐乃麟再度道歉：我修養不夠

李運慶兄謝洪詩孝順被罵爆 律師呂秋遠曝關鍵點

年終破百萬、獎金灑62億！演藝圈最敢給的老闆是他們

長子毀滅性爆料父母「虛假說謊」 貝克漢首發聲：孩子允許犯錯

